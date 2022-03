Guzmán aseguró que “el desarrollo del sector energético es una prioridad”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este jueves en París que “la aceleración del desarrollo del sector energético es una prioridad para el país”, y firmó la adhesión de la Argentina a la Agencia Internacional de Energía (AIE).

“Nos complace unirnos a la AIE como miembro asociado. Esperamos trabajar de manera conjunta y articulada”, afirmó Guzmán durante su exposición en el panel sobre la transición hacia energías limpias.

El ministro consideró que “es un buen momento para que la Argentina ingrese como miembro asociado de la AIE”, porque subrayó que “la aceleración del desarrollo del sector energético es una prioridad para el país, tanto por razones productivas como macroeconómicas”.

Además remarcó que “a nivel global, la Argentina puede hacer un aporte importante a la transición energética”.

Al respecto, indicó que ese aporte se puede hacer “primero, a través de la producción de energía renovable”, y puntualizó que “la región del Noroeste y la de Cuyo presentan la mayor irradiación fotovoltaica del mundo”.

“Tenemos potencial ventaja comparativa para la energía eólica en la Patagonia”, añadió Guzmán, quien destacó que “el gas también es una energía de transición y tenemos la segunda mayor reserva de shale del mundo, Vaca Muerta”, en la provincia de Neuquén.

En ese sentido, señaló que “la producción de gas natural está aumentando y nuestro objetivo es poder producir GNL dentro de unos años”.

“También estamos ampliando la producción de minerales de transición”, subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro afirmó que “la transición energética también es una cuestión de balanza de pagos”, y sostuvo que “en un mundo con fijación de precios del carbono, la adaptación de los sectores energéticos será fundamental para la estabilidad macroeconómica y financiera en las próximas décadas”.

Delighted to meet with Minister @Martin_M_Guzman to welcome Argentina – a G20 member & important part of the Latin America energy sector – into the @IEA Family as an Association country

We discussed key IEA-🇦🇷 areas of cooperation such as data, hydrogen, critical minerals & more pic.twitter.com/QhyrM3cLlK

— Fatih Birol (@fbirol) March 24, 2022