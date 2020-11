Guzmán desmintió un ajuste y cruzó a la CGT: “Le diría que mire un poco más fino”

El titular de la cartera económica de la Nación, Martín Guzmán, le salió al cruce a la Confederación General del Trabajo (CGT) sobre las previsiones de un posible ajuste.

“Le diría a la CGT que mire un poco más fino porque no se está yendo a un ajuste en ninguno de los sentidos”, sentenció el ministro en diálogo con C5N.

El funcionario explicó que la postura actual del Gobierno posibilita proyectar hacia adelante. Además remarcó que el principal objetivo es ordenar las cuentas, recuperar la economía y generar mayores fuentes de empleo. “No hay posibilidad de estabilizar la economía sin crecimiento económico, poniendo a los trabajadores en el centro de la atención”.

Respecto de la pérdida del poder adquisitivo, Guzmán aseguró: “Nosotros esperamos que en 2021 los salarios crezcan por encima de la inflación”. El objetivo del Gobierno es que se incremente cuatro puntos por encima de dicho índice para posibilitar el bienestar de los trabajadores y dar continuidad a la recuperación económica.

En referencia a la actualización de los haberes provisionales, el funcionario explicó que se suspendió la fórmula que ataba jubilaciones a la inflación ya que cuando el país se estabilice y ya no crezca la inflación el haber jubilatorio se verá perjudicado.

Cabe recordar que desde la central obrera ya habían manifestado su preocupación por la nueva fórmula para ajustar jubilaciones que propone el Ejecutivo.

A través de un comunicado titulado “la pandemia no terminó”, la CGT aseguró que “Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar y con las secuelas económicas y sociales a costa, no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de formula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”.

Por último, Guzmán confirmó que no se otorgará el nuevo IFE, aunque detalló que se reemplazará con nuevas medidas focalizadas en los sectores que más lo necesitan.