Guzmán: “Hoy Argentina está viviendo una recuperación económica sólida” – Télam

El ministro de Economa, Martn Guzmn, en Mendoza. Foto: Alfredo Ponce.

El ministro de Economa, Martn Guzmn, sostuvo que el pas “est viviendo una recuperacin econmica slida”, y catalog como “inslito” que Juntos por el Cambio (JxC) discuta las “responsabilidades de un proceso de endeudamiento que la Argentina tuvo entre 2016 y 2019 que tanto dao le hizo”.

“Hoy Argentina est viviendo una recuperacin econmica slida. Crece la actividad econmica, la produccin, el empleo registrado, la inversiones. Se est construyendo cada una de las condiciones que se necesitamos para tener una Argentina que genera trabajo, que le agrega valor a la produccin y de cada vez mayor estabilidad”, destac Guzmn durante un acto en Mendoza junto con la senadora nacional Anabel Fernndez Sagasti (FdT).

Para el ministro, este proceso no fue una “casualidad”, sino que “es el resultado de polticas pblicas concretas que se han venido implementando desde que iniciamos el gobierno, y que fuimos adaptando sobre la base de principios que cuide a la Argentina en lo que fue un momento excepcional y muy complejo que fue el golpe de la pandemia”.

“Esto nos hizo pasar de una profunda crisis econmica producto de las polticas que adopt el Gobierno de JxC a una doble crisis: la del JxC ms la pandemia, y hoy la Argentina est saliendo adelante”, remarc.

El titular de la cartera econmica calific como “inslita” la discusin que propone JxC respecto de las “responsabilidades de un proceso de endeudamiento que la Argentina tuvo entre 2016 y 2019 que tanto dao le hizo a nuestro pas, y que tanto hipoteca las posibilidades del pas hacia adelante que nosotros estamos logrando resolver”.

“Es cuestin de ir a los nmeros: la deuda en dlares en ese perodo creci US$ 100.000 millones, una cantidad realmente enorme” en cuestiones de infraestructura, educacin y salud entre otros puntos, pero Guzmn afirm que ese dinero no tuvo ese destino y que, al contrario, “en tres de los cuatro aos que gobernaron el producto cay y el desempleo, la pobreza y la inflacin aumentaron”.

Por el contrario, el funcionario resalt que durante su gestin el endeudamiento del pas en dlares con acreedores externos fue “cero”, y que “lo que se hizo el ao pasado, sobre la base de la conviccin de defender los intereses de los argentinos, fue dar las luchas que haba que dar en el plano internacional para lograr redefinir los compromisos insostenibles que JxC haba tomado, y lograr darle el alivio que la Argentina necesitaba reduciendo la carga en US$ 35.000 millones en un periodo de 10 aos”.

Por ltimo, Guzmn hizo mencin a la inasistencia por parte de dicho partido opositor a su exposicin en el Congreso respecto al seguimiento de la deuda externa, donde coment la utilizacin por parte del gobierno de Mauricio Macri de los US$ 45.000 millones prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se utilizaron US$ 21.000 millones para pagar deuda insostenible a acreedores extranjeros en vez de reestructurarla como nosotros hicimos, y US$ 24.000 millones para financiar la salida de capitales. A nuestra gente no le qued nada. Cuando dije eso, el nico diputado de la oposicin se levant y se fue. Esa es la realidad”, concluy Guzmn.