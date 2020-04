Guzmán: “Resolver esta situación de virtual default abriría ventanas de oportunidad” – Télam

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que resolver el “virtual default” en el que está Argentina “abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación”, en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Resolver esta situación de virtual default abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación. En el contexto del coronavirus, los plazos han cambiado”, afirmó Guzmán en diálogo con el Cohete a la Luna.

“Desde el primer día empezamos a hacer política económica asumiendo que la Argentina está en una situación que es de virtual default y que no va a tener crédito externo. Y eso es lo que está ocurriendo”, señaló.

Agregó que “nosotros hemos trabajado en el entendimiento sobre cuál es la capacidad real de pago la Argentina y lo que se ve es que hay un reconocimiento del FMI de que se necesita una reestructuración de deuda profunda”.

“Lo que estamos tratando de hacer es de resolverlo lo más rápido posible, de una manera que sea la más beneficiosa, idealmente para todas las partes. Si la oferta es aceptada se habrá resulto un problema”, dijo el ministro.

Sostuvo que “en caso contrario, ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso. La Argentina ya no está recibiendo crédito externo. No es que va a dejar de recibir. No lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir”.

Consultado sobre el impuesto a las mayores fortunas, dijo que “es un proyecto que tiene nuestro apoyo, hemos estado analizándolo en detalle, y corresponde”.

“Es un impuesto por única vez que afecta aproximadamente a 11.000 personas, de una posición patrimonial muy fuerte, en un momento en que se necesitan recursos para financiar políticas de Estado absolutamente necesarias para lidiar con un desafío que no tiene precedentes”, concluyó.