Guzmán se reunió con la subdirectora gerenta del FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró su agenda de actividades en Washington, con un encuentro que mantuvo con la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

Guzmán asistió esta semana a la reuniones de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial con una agenda de reuniones bilaterales que incluyeron ayer un encuentro con la titular del Fondo Kristalina Georgieva, con quien analizó el avance del acuerdo de renegociación de deuda con el país logrado a comienzos de marzo.

En el cierre de esta gira, el titular del Palacio de Hacienda concretó la reunión con Gopinath en la que dialogaron sobre el acuerdo alcanzado entre la Argentina y el organismo internacional, el contexto del conflicto bélico en Ucrania y las presiones inflacionarias y los desafíos que la guerra genera, informó el Ministerio de Economía.

Was good to meet Finance Minister of Argentina @Martin_M_Guzman and have a wide ranging discussion, including our shared background in academia and public service. pic.twitter.com/TIK8XjOT82

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) April 23, 2022