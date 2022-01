Guzmán se reunirá con los gobernadores por las negociaciones con el FMI

La reunión se dará por iniciativa del presidente Alberto Fernández.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá el próximo miércoles con los gobernadores para dialogar sobre las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en pos de lograr un entendimiento respecto al préstamo de alrededor de US$ 44 mil millones contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

«Va a ser una instancia novedosa muy importante. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo», dijo a Télam el ministro Guzmán en referencia al encuentro que mantendrá con los mandatarios provinciales.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que, en la reunión, dará «detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina».

También dará cuenta sobre lo que «implica ese proceso de comprensión (por parte de la comunidad internacional) y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos», según detalló en diálogo con Télam.

Guzmán confió en que informará a los gobernadores «la posición de la Argentina» en las negociaciones.

«Qué es lo que le estamos planteando al FMI en cuanto a nuestros esquemas de políticas económicas, qué planteamos desde lo fiscal, qué planteamos desde la política monetaria, de la política cambiaria, qué planteamos desde las medidas orientadas a generar mayor productividad en los sectores capaces de generar divisas y qué planteamos para el desarrollo del mercado de capitales, de forma de tener mayor capacidad de ahorro en activos denominados en nuestra moneda y, por lo tanto, más capacidad de financiamiento de las inversiones que se necesitan para crecer», enumeró.

«Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país. Es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista, que comenten sobre lo que escuchan y que hagan preguntas», indicó a Télam Guzmán.

En ese sentido, el ministro remarcó que «va a ser una discusión que va a tener una apertura importante y va a generar un debate que consideramos que es necesario en nuestra república federal».

La reunión del próximo miércoles se dará por iniciativa del presidente Alberto Fernández, que le encargó a Guzmán una presentación ante los mandatarios provinciales para brindarles detalles de los últimos avances en la negociación con el organismo multilateral.

«Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándoles claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (sólo) del gobierno, sino de toda la Argentina», dijo el jefe del Estado el lunes pasado durante la firma del nuevo Consenso Fiscal 2022 en Casa de Gobierno.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo: «Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mí me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando».

En base a lo anticipado por el Presidente, el encuentro entre Guzmán y las autoridades provinciales está previsto para las 17.

Las negociaciones

El Ministerio de Economía llevó adelante a lo largo de 2021 cuatro misiones presenciales en las que pusieron al tanto a los técnicos del FMI sobre la realidad que atraviesa la economía argentina y, consecuentemente, la necesidad de firmar un acuerdo sustentable en el tiempo.

A diferencia de lo firmado por la administración macrista (un acuerdo stand-by que responde básicamente a las necesidades de financiamiento externo, con cuotas de vencimiento de corto plazo), el Palacio de Hacienda negocia un Programa de Facilidades Extendidas, que reúne otras características en cuanto a plazos y requerimientos.

Técnicamente se trataría de un Servicio Ampliado del FMI (SAF), que se caracteriza por la participación en un programa y períodos de reembolso más largos.

En declaraciones recientes, el presidente Fernández había insistido con la intención de alcanzar un acuerdo que «sea de desarrollo y no de ajuste», que «no nos postergue» y «nos permita seguir creciendo».