Guzmán: “Vamos a seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten” – Télam

Argentina hace un ao que est administrando una crisis sanitaria que golpe al mundo

El ministro de Economa, Martn Guzmn, asegur que el Gobierno nacional va a “a seguir acompaando a los sectores que ms lo necesiten, de acuerdo con la dinmica de las restricciones sanitarias”, tras exponer en la reunin del Consejo Econmico y Social en Casa de Gobierno.

“Hoy no estamos en la misma situacin que en marzo, abril o mayo. Hoy no enfrentamos restricciones totales de circulacin como fue durante esa etapa, con lo cual no estamos pensando en un nuevo IFE. Pero, al igual que hasta ahora, vamos a seguir acompaando a los sectores que ms lo necesiten, de acuerdo con la dinmica de las restricciones sanitarias”, dijo el ministro a Tlam.

Guzmn, en declaraciones formuladas al trmino del encuentro, subray que “el Presupuesto naci en un contexto de pandemia y siempre dijimos que haba margen y cierta flexibilidad para implementar polticas y seguir acompaando a los sectores que ms lo necesiten”.

“Tambin est claro que hoy no estamos en la misma situacin que en marzo, abril o mayo”, enfatiz el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro tambin seal que con el equipo econmico est “constantemente haciendo un seguimiento del desempeo de los distintos sectores y los efectos que implican las medidas sanitarias”, y anticip que el viernes 9 tendr “una nueva reunin para analizar las nuevas restricciones”.

Sobre la coyuntura, Guzmn afirm que se advierte “una tendencia positiva en la actividad econmica que podra permitir un crecimiento an mayor, pero an hay una convivencia con una pandemia que afecta al desempeo de la economa en el mundo”.

“La Argentina hace un ao que est administrando una crisis sanitaria que golpe al mundo y a nuestro pas, que lleg a diciembre de 2019 sumergido en una doble crisis -econmica y de deuda insostenible- con las restricciones que ello implica”, seal.

Tras lo cual enfatiz que “al mismo tiempo que lidibamos con esta situacin seguimos trabajando en lo coyuntural y estructural de la economa y tenemos un Presidente que lider un proceso indito en el mundo. Y hubo aprendizajes”.

Al exponer en el encuentro del Consejo Econmico y Social, Guzmn seal que “durante 2020 se diseo un Presupuesto que es la gua de la poltica econmica; el pilar central de todo el esquema macroeconmico”

“A la hora de definirlo -asever- fuimos muy cautos en cuanto a las proyecciones de crecimiento porque estamos en una situacin de pandemia, y la cautela y la prudencia, son fundamentales”.

Y en ese sentido tambin agreg: “Revisamos las proyecciones del Presupuesto y hemos sido cautos por la situacin de pandemia. Eso es lo que hoy nos da la posibilidad de poder seguir lidiando desde el frente econmico sobre la situacin de pandemia, sin que haya una disrupcin de los planes que venamos llevando a cabo”.

“Es necesario -concluy- ir adaptando con el margen de flexibilidad que nos guardamos, las distintas medidas, en un contexto de circulacin que es muy diferente del que se experiment en marzo de 2020. Es diferente porque se tomaron medidas para que hoy estemos en una situacin ms robusta”.