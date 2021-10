Guzmán viaja a Washington para participar de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial – Télam

Segn allegados del ministro, se prev un encuentro a solas entre Guzmn y Kristalina Georgieva.

El ministro de Economa, Martn Guzmn, iniciar este lunes una intensa agenda en Washington, donde se entrevistar con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y asistir a la Asamblea Anual del organismo y el Banco Mundial, y la cumbre de ministros del G20, foros en donde pedir la quita de los sobrecargos en tasas de inters de los prstamos, dentro de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el organismo.

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, participar tambin de la cumbre del G20 y la reunin anual del Fondo, como parte de la comitiva argentina que incluir al director de la Argentina en el FMI, Sergio Chodos, indicaron fuentes oficiales.

Entre lunes y martes se espera que Guzmn se entreviste con la contraparte del staff del Fondo, la cabeza del equipo que negocia con el pas, Julie Kozack y el enviado permanente del organismo en la Argentina, el venezolano Luis Cubbedu.

Martn Guzmn

Las negociaciones con el FMI

Las negociaciones se mantienen hermticas y hay voluntad de las partes en avanzar con un acuerdo, si bien es de especial inters declarado del presidente Alberto Fernndez que el nuevo acuerdo para reprogramar los US$ 45.000 millones heredados del gobierno anterior se negocie bajo un nuevo esquema de tasas de inters ms bajas, que la Argentina y otros pases en desarrollo pelearn a nivel multilateral en la cumbre que tendr lugar la prxima semana.

Se trata del intento por quitar los sobrecargos de intereses que el FMI cobra a prstamos excepcionales, como el que la Argentina solicit bajo la presidencia de Mauricio Macri, y que encarecen el costo del crdito que el pas tom del Fondo en alrededor de US$ 1.000 millones anuales, segn estimaciones oficiales.

El Gobierno insistir que estos sobrecargos sean revisados en esta cumbre del Fondo, lo que ya tiene el visto bueno del G-20, y cuenta con el apoyo de una comunidad internacional de economistas heterodoxos, incluidos el Nobel Joseph Stiglitz y el profesor de Columbia, Jeffrey Sachs.

Es de especial inters declarado del Presidente que el nuevo acuerdo para reprogramar los US$ 45.000 millones heredados del gobierno anterior se negocie bajo un nuevo esquema de tasas de inters ms bajas. Foto: Prensa Ministerio de Economa

El martes por la maana, el FMI -a travs de su economista jefe, Gita Gopinath- difundir el tradicional informe de las perspectivas de crecimiento mundiales (WEO, por sus siglas en ingls), que continan empaadas por la evolucin y los rebrotes de la pandemia.

Guzmn se encontrar con Georgieva, primero en la cumbre de ministros de Finanzas del G20, y luego se prev un encuentro a solas, segn allegados del ministro.

Cumbre del G20

El mircoles 13 se desarrollar tambin en Washington la cuarta cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 bajo la presidencia italiana, que discutir los temas de inters de la Argentina, antes de la Asamblea anual del Fondo.

«Tras el histrico acuerdo sobre los componentes clave de los dos pilares sobre la reasignacin de beneficios de las empresas multinacionales y un impuesto mnimo global efectivo alcanzado en julio, se espera que los ministros y gobernadores respalden el acuerdo poltico final para establecer un impuesto internacional ms estable y ms justo», indic el Gobierno italiano en la vspera de la reunin.

Los ministros del G20 tambin evaluarn cmo continuar apoyando a los pases vulnerables afectados por la pandemia de la Covid-19.

Gobierno italiano

Italia agreg que «tras la asignacin general del FMI de US$ 650.000 millones en derechos especiales de giro (DEG), el debate se centrar ahora en las opciones para canalizar voluntariamente una parte de los DEG asignados para ayudar a los pases en condiciones crticas«.

Este nuevo fondo se armar con recursos de pases desarrollados que no los necesiten para canalizarlos a los que s tengan necesidad de utilizarlos, algo que tambin es de especial inters para la Argentina.

Asimismo, se indic que «continuar el intercambio de opiniones sobre el Marco Comn para el Tratamiento de la Deuda ms all de la Iniciativa de Suspensin del Servicio de la Deuda (DSSI) y la reposicin de la Asociacin Internacional de Fomento», entre otros temas de agenda que incluyen tambin el Cambio Climtico.

Al respecto, Guzmn insisti esta semana con un nuevo esquema multilateral para afrontar la crisis de deuda de los pases, durante la XV Conferencia de la Unctad sobre Comercio y Desarrollo.

«Hacen falta reformas en la arquitectura financiera internacional» porque hay «deficiencias estructurales que daan las posibilidades de desarrollo», y «debe partir de los principios de sostenibilidad, transparencia y trato equitativo», consider el funcionario.

El ministro concluy que «hay un desbalance de poder y de informacin entre deudores y acreedores; la real opacidad est del lado de los acreedores; tienen ms informacin los acreedores sobre el deudor, que el deudor sobre los acreedores.

Georgieva, acusada de manipular el Doing Business de 2018

La cumbre del FMI se realiza en un momento particular, tanto para la entidad como para su titular, Kristalina Georgieva, acusada de haber adulterado datos de pases, entre ellos China, cuando Gerogieva estaba a cargo de las Operaciones en el Banco Mundial.

El asunto tom vuelo al ms alto nivel de las finanzas mundiales y lleg a la puerta del Congreso de los Estados Unidos, que presiona para la salida de Georgieva ante la titular del Tesoro de ese pas, Yanet Yellen.

Hay quienes no descartan que el pedido de la salida de Georgieva tiene ms que ver con la escalada de la pelea entre China y Estados Unidos que con el supuesto pedido de adulteracin de datos del cual se la acusa y del que an no est dicha la ltima palabra.

Ms all de esta acusacin, cuya veracidad sigue siendo investigada, Georgieva fue ampliamente elogiada por su gestin en el FMI durante la pandemia y estar al frente de la reasignacin histrica de los DEG que permiti a los pases con crisis de deuda mejorar el nivel de sus reservas.