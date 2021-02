Confirmado: Guzmán viajará en marzo a Washington para ver al FMI

El ministro de Economía tendrá su reunión con el Fondo Monetario entre la segunda y tercera semana de marzo. Se buscará profundizar en la posibilidad de un acuerdo más flexible para la Argentina.

El ministro de economía Martín Guzmán viajará a Washington entre la segunda y la tercera semana de marzo. La fecha fue confirmada a Ámbito anoche por fuentes cercanas al ministro y promete consolidarse como un mojón en la negociación que el Gobierno argentino ya mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las últimas horas, fuentes del FMI le dijeron a Ámbito que el diálogo con el Gobierno es “fluido y constructivo”, si bien no adelantaron en qué etapa de las conversaciones se encuentran. En rigor, una tercera misión formal fue anunciada por el vocero del FMI, Gerry Rice, en enero último, como resultado del avance de las negociaciones del Fondo. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades concretas al respecto, mientras el calendario de vencimientos sigue su curso.

Uno de los puntos de discusión es el momento en el cual la Argentina comenzará con el repago del préstamo tomado. Otro aspecto que, según ha trascendido viene conversándose es qué tan flexible puede ser el límite temporal previsto para un acuerdo de Facilidades Extendidas, que es el programa al que aspira Guzmán. Sabido es que el Gobierno quiere alcanzar un acuerdo en mayo próximo, para poder renegociar también el vencimiento con el Club de París, si bien al tratarse de un año electoral hay otros factores que también pesan en ese cronograma. Entre ambos organismos el país afronta vencimientos por alrededor de 7.100 millones de dólares para lo que resta del año, y sólo con el Club de París representan 2.800 millones. Luego, el vencimiento más fuerte del año con el FMI tendría lugar en septiembre. Posteriormente, para 2022 y 2023 se espera la mayoría de los vencimientos con el Fondo, por cerca de 40.000 millones de dólares, y otro tanto queda para 2024, entre capital e intereses.

En este contexto, llegar a un acuerdo en mayo sería un escenario deseable pero el equipo económico ya se ha encargado de aclarar que ese acuerdo no llegará a cualquier precio. El representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, expresó textual: “No me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad. En ningún sentido. Me parece que hay que negociar teniendo mucha conciencia del tamaño que tiene el problema que venimos acarreando, entendiendo bien el diagnóstico del desastre que implicó para la Argentina y que va a implicar por muchas generaciones el programa de 2018, y corrigiendo lo que hay que corregir y defendiendo el interés de los argentinos; lo demás es accesorio”.

Por otro lado, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que “llegar a un acuerdo antes de mayo requerirá más esfuerzos de ambas partes”, y el director del departamento Occidental del Fondo, Alejandro Werner, dijo: “No veo inviable un acuerdo”, aunque admitió que resultaría “ambicioso” alcanzar la fecha de mayo.

En las últimas horas, fue la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien se refirió a la negociación en marcha con el organismo al señalar que “puede haber flexibilidad” a la hora de negociar ciertas condiciones en los términos y plazos. En rigor, y dado el calendario electoral, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de generar un marco más amplio en las condicionalidades del FMI, apuntalada la economía en el ingreso de dólares al país vinculado a la cotización alcista de la soja y de otros commodities relacionados con el agro.

