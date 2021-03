Habló la ex empleada de Donda: “Me tuvo en negro 10 años sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones”

Victoria Donda y su exempleada Arminda Banda Oxa.

La empleada doméstica que denunció a la presidenta del INADI, Victoria Donda, por tenerla en negro y por ofrecerle un cargo en esa entidad para no pagarle indemnización, rompió el silencio y volvió a complicar a la funcionaria.

Arminda Banda Oxa concedió una entrevista este domingo en la que contó que Donda la tenía como “empleada multiuso” y que hasta la hacía “lavar la ropa de sus parejas y pasear el perro”.

Además, Arminda ratificó que Donda la tuvo “en negro” y que no le daba ningún tipo de aumento. “Me tuvo en negro 10 años, no me daba aumentos, aguinaldos y vacaciones tampoco”, contó la mujer en el programa La Cornisa de La Nación+.

A principios de enero, el abogado de Banda Oxa, Osvaldo Barsanti, denunció que Donda la tenía en negro y que le había ofrecido a la mujer un contrato en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o anotarla en un plan social, si ella renunciaba al trabajo en su casa para evitar pagarle la indemnización correspondiente.