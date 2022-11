Habló la exsecretaria de Espinoza que lo denunció por intento de abuso

Luego de que se conociese la noticia de la denuncia de abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, habló la exsecretaria privada Melody Rakauskas que acusó al dirigente kirchnerista de intento de violación.

Rakauskas relató que conocía a Espinoza por intermedio de su expareja Gustavo Clilia, un empresario cercano al kirchnerismo que estuvo proceso por la causa del Plan Qunita.

Gracias a esta relación, ella comenzó a trabajar como secretaria privada del intendente de La Matanza. Pero, según narró a La Cornisa (LN+), no podía utilizar su nombre real, como tampoco hablar de su conexión con Espinoza.

“A mi nunca me contrataron en blanco, me pidieron cambiar el nombre. Según tengo entendido, me conocían como ‘María’”, dijo.

Con respecto al vínculo cercano que mantenía con Espinoza, Rakauskas aclaró que ella “no lo invitaba a su casa”; por el contrario, “él se autoinvitaba”. “Era eso o yo no sabía si al otro iba a trabajar o no”, indicó.

El «Viejo» Cantero suma páginas a su prontuario: lo acusan de abusar de una menor en la cárcel

El momento del intento de abuso sexual: “¿No sabés hacer masajes?”

La exsecretaria relató cómo fue el presunto intento de abuso. De acuerdo con su relato, el intendente se encontraba en su casa, comenzó a tocarse la espalda y decir que tenía una contractura. En ese momento, le preguntó: “¿No sabés hacer masajes?”.

“No, Fernando. No hago masajes”, le contestó antes de irse a buscar algo para beber. Al regresar de la cocina, la exsecretaria relató que se encontró con Espinoza “sacándose la camisa”. “Le digo ‘¿Qué hacés?’ y me agarró de la mano. Hubo un forcejeo de manos y comencé a rogarle: ‘Por favor, no’”, contó.

Según el relato de la antigua funcionaria de La Matanza, en ese momento, comienza a intentar abusarla. “Tenía su cuerpo encima mío, estaba en estado de shock, llorando, me estaba rindiendo, pero así y todo no logró bajarme el pantalón. En sus intentos de hacerlo, me dejó todas marcadas las piernas”.

El «Viejo» Cantero suma páginas a su prontuario: lo acusan de abusar de una menor en la cárcel

La palabra de Fernando Espinoza

Esta denuncia ya había sido cerrada, pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó reabrirla, ya que argumentó que existe mérito para investigar los hechos.

Frente a esto, Espinoza realizó un descargo público en el que mencionó que fue sobreseído en primera instancia y consideró como “llamativa” a la nueva circunstancia de revisión.

“Como siempre estaré a disposición de la Justicia, en la que confío, que es el ámbito donde debe dirimirse esta situación”, dijo en un breve comunicado al que pudo acceder PERFIL.

RdC/ff