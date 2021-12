Habló la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes, y le apuntó al padre

La audiencia se llevó adelante a partir de un pedido por parte de la familia paterna, quien solicitó que las dos detenidas no tuvieran ningún tipo de contacto entre ellas durante su paso por en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis «a modo preventivo, y para evitar una posible coartada».

El pedido fue rechazado, por lo cual el abogado defensor de Christian Dupuy señaló que «esta decisión nos sorprendió, porque deberían hacerse todos los esfuerzos para evitar cualquier daño sobre el resultado de la investigación, y salta a la vista que un contacto entre ellas puede obstaculizar el proceso: por eso vamos a recurrir y deberá resolver el TIP».

De la audiencia participaron el abogado de la parte paterna, la defensa de las dos acusadas, el juez y las principales involucradas, Abigail Paez y Magdalena Espósito.

Por otra parte, también se analiza la denuncia a diferentes áreas del Estado, debido a omisiones que pudieron haber evitado la muerte del menor de edad, según infirmó hoy el abogado que la representa en la querella, José Mario Aguerrido.

«La familia quiere que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud. Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado. Se denuncia, se informa y el área de Minoridad averigua si fue un accidente o una situación de maltrato; eso no se hizo», detalló el letrado.

«Claramente hay omisiones anteriores que pudieron evitar este hecho, las áreas del Estado no actuaron para descubrir o detectar el maltrato que sufría Lucio cuando había elementos de sobra», añadió.