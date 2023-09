«Hace rato que Macri le falta el respeto al radicalismo» – NCN

El diputado nacional de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, disparó contra el ex presidente Mauricio Macri, quien lo había criticado junto a otros colegas por considerar que le habían dado quórum al Gobierno para tratar la reforma del impuesto a las Ganancias. “El populismo es muy contagioso”, había dicho Macri, y así, cuestionó a cuatro diputados.

De esta manera, Yacobitti le respondió que “hace rato que Macri le viene faltando el respeto al radicalismo. En su gobierno, cuando perdió en el 2019, Macri tomó medidas similares a las de Massa”, comparó. Además, planteó que al estar en el medio de la campaña “no es bueno” confrontar con el líder del PRO. Y aclaró que el proyecto de reducir el alcance del impuesto a las Ganancias es importante, pero que no está de acuerdo con el que envió el oficialismo a la Cámara baja.

Por otra parte, el diputado opositor habló sobre la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, llegue al balotaje con Sergio Massa: “Es muy difícil que los radicales lo voten”, aseguró, dado que el libertario considera que Raúl Alfonsín fue el peor presidente de la historia. Así se diferenció del diputado Martín Tetaz y el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes ya hicieron público su inclinación por Milei en el caso de que se presente ese balotaje.

En tanto, Yacobitti dijo que hay que terminar con la concepción política de que “tomar café con un dirigente de otro espacio, implica que sos un traidor”. Sostuvo que el “desafío de la política es ponerse de acuerdo” y que por estos resquemores de la política “después surgen fuerzas políticas como la de Milei, que son violentas y peligrosas”. Asimismo, dijo que le preocupa que “el estado termine siendo un proveedor de violencia. La política no tiene que ser hipócrita. Es un país con los problemas que tiene Argentina el principal objetivo tiene que ser ponernos de acuerdo para sacar leyes que duren, sino este país no tiene futuro”.

Luego, marcó las diferencias que tiene con la candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y explicó que no está de acuerdo con basar la campaña electoral en el antikirchnerismo. “No me siento identificado con esa idea que se transmite en el último spot. Y ella me parece que tampoco. Es solo una táctica electoral”, señaló. Además, proyectó que Juntos por el Cambio continuará existiendo si queda afuera del balotaje, aunque no como está ahora conformado y resaltó que el radicalismo va a gobernar 5 provincias, se renovó como partido y tiene una cantera de nuevos dirigentes que refrescaron el espacio político. “Donde no hay un candidato que gane, hay un candidato que es competitivo”.