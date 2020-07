Hacia el Acuerdo San Juan, la mesa de Trabajo hizo su aporte

En la cuarta jornada de reuniones para la construcción del Acuerdo San Juan debatió la mesa de Trabajo. Sus protagonistas realizaron aportes para la recuperación económica y social de la provincia a corto plazo. El cierre contó con la presencia del gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

La apertura y bienvenida estuvo a cargo de la coordinadora general de ASJ, ministra de Gobierno Fabiola Aubone. “La participación de ustedes, la mesa de Trabajo, es muy importante para el diseño del San Juan que queremos, que soñamos. La pandemia nos sorprendió a todos en el mundo y en San Juan, pero el estatus sanitario de la provincia nos permite esta construcción colectiva y plural, despojados de intereses individuales”.

La ministra recordó que se busca identificar 10 propuestas de acciones concretas las que se deberán defender en las mesas intersectoriales.

La secretaria de Gobierno, Nerina Eusebi, realizó un resumen de la actual situación sanitaria de la provincia y añadió “el impacto social no ha sido tan bueno, las proyecciones 2020 señalan una caída del nivel de actividad del 8 al 10%. Por eso es necesario tomar acciones hoy y que decanten propuestas para minimizar la caída abrupta de la actividad”.

El secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, dijo que “estamos felices que nos hayan llamado porque es la única manera de llegar a acuerdos ante esta situación tan difícil, donde el primero en pagar las consecuencias es el trabajador. Vamos a quedar con gran cantidad de desocupados”.

Víctor Montaño, de Adicus, contó que en ese ámbito laboral crearon su propio comité COVID-19 para definir la vuelta a clases en la universidad y se trabajó en propuestas mancomunadamente con los secretarios gremiales para la coordinación presencial y semipresencial en la educación. La meta es mantener la fase 5 lograda en la provincia, “que es tan importante por la movilidad de las personas y que se vayan dinamizando los sectores de manera sólida”.

Luis Lucero, secretario general de UDAP, leyó un documento elaborado para esta mesa sectorial. “La pandemia deja una impactante caída en la actividad económica y empleo formal e informal. Con más de 100 días de la cuarentena, era necesaria una pandemia para ver que la salud, la educación y la seguridad son servicios esenciales. Venimos sosteniendo que el Estado debe proceder como buen padre de familia y poner el dinero en lo prioritario”, dijo.

Luego, desde el gremio Luz y Fuerza, señalaron que las políticas deben estar dirigidas a potenciar las fuentes de trabajo para que no se sigan perdiendo y sobre todo las sanjuaninas. “Hay sectores y áreas del Gobierno que necesitan ser potenciados como la Subsecretaría de Trabajo porque cuatro inspectores es poco para todo el sector”, dijo Miriam Martin.

De los gremios AMED, UDA, Roberto Rosas, señaló que es muy positiva esta convocatoria. “La docencia es uno de los grandes artífices de esta patriada. Es importante esta sensibilidad del Gobierno de mantener la paritaria para docentes y nos queda arbitrar medios para el convenio colectivo de trabajo”, dijo.

Una propuesta fue que estudiantes y docentes se capaciten en la realización de microemprendimientos y sean financiados por la Provincia para que los alumnos que no puedan continuar con estudios superiores puedan incorporarse rápido al trabajo.

Llevar registro de trabajadores de la economía popular fue la propuesta de Pablo Carricondo, y para ello se debe lograr un espacio físico donde puedan producir y vender lo que elaboran: “Es un tema que deberíamos poner en agenda”, consideró.

Esteban Vergalito, del sindicato universitario Sidunsj, propuso acciones orientadas al ámbito provincial. El Estado y las políticas públicas deben colaborar en el circuito virtuoso de la economía, el Estado es garante de los derechos humanos como es el trabajo y la capacitación laboral. “La propuesta según interpretamos lo que dijo el gobernador respecto a disminuir contribuciones al sector empresarial, es que deben ellos garantizar mantener los puestos de trabajo y que los empresarios que despidan gente, que no tengan ningún estimulo económico”, señaló Vergalito.

El secretario adjunto de UPCN, Gabriel Pacheco, contó que los gremios sanjuaninos dieron el puntapié inicial cuando “acordamos que los incrementos salariales fueran suspendidos, fue una muestra de nuestro compromiso para superar esta crisis. La segunda es el decreto que habilita a los trabajadores de la Salud Pública a trabajar en horarios en bandas diferenciales. También es ejemplo de lo que podemos hacer en función de la convocatoria”, aseguró.

El representante del gremio ATE pidió priorizar los trabajadores. “Tenemos que ser conscientes con este consenso pero ser cuidadosos, hoy nuestra provincia es bendecida, no tenemos el caos que tienen otras zonas con el COVID, pero si no hay salario no hay consumo y los funcionarios y dirigentes somos responsables”, señaló Carrizo.

Rolando Manzanelli, secretario general de la Unión Obreros y Empleados Plásticos, contó que son parte de los gremios que vienen trabajando y evaluando proyectos para que se vayan presentando. “Lo importe es que el trabajador está dispuesto a acompañar y el empresario no, entonces vamos a tener un cuello de botella importante porque siempre el trabajador es el que más acompaña y terminamos resignado parte del salario para mantener esa fuente de trabajo”, aseguró.

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, agradeció la convocatoria que hizo el gobierno. “Es importante que nos organicemos para salir de la crisis, la pandemia puso de manifiesto nuestras vulnerabilidades”, dijo Sergio Peralta.

Mirna Moral, del Sindicato de Empleados de Comercio, recordó que en San Juan más de 90% de las actividades retornó, incluyendo la comercial. “El Gobierno nacional aportó asistencia al trabajo y las empresas se vieron beneficiadas, también se sumó el IFE”.

Pero aseguró que hay sectores de trabajadores afectados desde marzo 2020, a quienes se les adeuda parte de su salario debido a una crisis anterior a la pandemia que afecta a toda la familia de ese trabajador y lo llevó a una situación insostenible.

“No es posible ninguna medida futura en desmedro de los trabajadores. Proponemos acciones formativas orientadas a ampliar conocimientos y habilidades de los empleados, cursos de capacitación. Crear una bolsa de trabajo sería bueno y realizar un censo para saber la cantidad de trabajadores de la provincia y ver quiénes están en blanco y quiénes no”, dijo Moral.

Del gremio de los trabajadores judiciales, Sebastián López expresó que desde la CGT venían trabajando y muchas cosas dichas en la mesa están volcadas en un proyecto. “Incorporación de mano de obra local, necesidad de que los trabajadores puedan acceder ya sea en forma física o teletrabajo, que es lo que se viene y debe estar contemplado. Incentivar que los trabajadores de la economía informal y que se proyecten a la formalidad”, dijo López.

Los trabajadores del gremio de la Sanidad, recordaron que la proyección de la pandemia era de 6 mil muertos, al día de hoy en el país y la cifra actual es mucho más baja. “Este pedido del gobernador es para tratar de colaborar con los que no pueden hablar, los que no tienen trabajo, que no tienen un sueldo. En nombre de la sanidad pública queremos pedir que se ponga énfasis en los elementos básicos”, dijo Montaña.

“La solución está en la Constitución, ahí están nuestros derechos y obligaciones”, aportó Antonio D’Amico, de SUOEM, y apostó por una propuesta global.

Una vez finalizadas las exposiciones, se sentó a debatir el segundo grupo de la mesa Trabajo.