haciendo rafting en la Patagonia

El plantel del club River Plate se encuentra realizando la pretemporada de cara al inminente campeonato local en la localidad de San Martín de los Andes. Hasta acá, todo normal. Lo que no es tan usual es ver pasar en un gomón a los jugadores por uno de los ríos rápidos de la región, haciendo rafting. ¿El presidente Jorge Brito enloqueció y puso en riesgo a un plantel cotizado en millones de dólares? Bueno, no es para tanto. De hecho, no hubo lesionados ni caídos del bote, a diferencia de varios entrenamientos convencionales.