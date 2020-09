Halperin, sobre Juntos por el Cambio: “No tenemos por qué ponernos de acuerdo en todo siempre” – Télam

Halperin elogi la figura del senador Martn Lousteau dentro de la UCR.

El legislador porteño de la UCR Leandro Halperin dijo hoy que dentro de la alianza opositora de Juntos por el Cambio no hay “por qué ponerse de acuerdo en todo siempre”, aunque advirtió que como socios políticos, “no se pueden plantar” frente a la gestión del jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta.

En una entrevista con Télam, el diputado, abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires ponderó la figura del senador nacional radical Martín Lousteau, sobre quien dijo que genera “un atractivo en la sociedad por el valor de sus ideas”.

Halperin sostuvo además que espera que sea aprobado próximamente en la Legislatura su proyecto para regular el uso del cannabis medicinal con fines terapéuticos en la Ciudad de Buenos Aires.

-Télam: En la última sesión de la Legislatura, frente a los cambios impulsados por Juntos por el Cambio sobre la ley del juego online, la UCR votó de manera distinta al resto de los diputados que conforman el oficialismo. ¿A qué se debió?

-Leandro Halperin: Fue una decisión política de nuestro bloque. Nos abstuvimos porque ya nos manifestamos en contra del juego online cuando se votó la ley de regulación hace dos años; entonces opinar ahora sobre reformas propuestas por Lotería de la Ciudad no nos pareció, no nos sentimos parte. La mayoría de los que estamos en el bloque UCR-Evolución estamos en contra del juego, pero no necesariamente todos, y es un debate que el espacio ya saldó y preferimos no volver a darlo.

– T: ¿La votación separada generó ruido interno en la alianza oficialista porteña?

– LH: No podíamos acompañar ese proyecto. No nos plantamos enfrente de las políticas del Ejecutivo porque somos una coalición electoral y eso implica que tenemos que tener responsabilidad. Pero puede pasar que si no coincidimos en algo, no lo acompañemos. Y eso sucedió el jueves en la sesión de la Legislatura.

– T: ¿Esa libertad de acción se mantendrá en el tiempo, pensando en los debates de leyes hacia fin de año?

– LH: Dentro de Juntos por el Cambio existen expresiones que miran las cosas desde lugares parecidos, pero diferentes. En la UCR tenemos la vocación de buscar acuerdos siempre dentro de Juntos por el Cambio y eso intentamos hacer, aunque no tenemos porqué ponernos de acuerdo en todo siempre. Eso no sería una coalición, sería uniformidad y no somos uniformes, somos diversos y esa diversidad es la que nos enriquece porque representamos intereses de la sociedad distintos y no está mal.

Podemos acompañar leyes en las que no coincidimos, pero siempre y cuando no estén fuera de los límites de lo tolerable para nosotros, que no sean una cuestión de principios. Como en todas las familias, a veces, uno hace cosas que no quiere por amor.

– T: ¿En qué situación o frente a qué tema tuvieron esas discrepancias?

– LH: Una de las diferencias que le planteamos al PRO tiempo atrás, desde Evolución, era que la prioridad era el sistema de salud. La historia nos hizo saldar esa diferencia producto de una pandemia y de una situación global. Nuestra postura era clara: antes de baldosas, hospitales y escuelas.

– T: ¿La UCR aspira a manejar el Ejecutivo de la Ciudad?

– LH: Está la vocación por liderar en la Ciudad y en la coalición que integramos. Y es la vocación que le reclamamos al radicalismo nacional, que hoy pareciera empezar a recuperar. Tenemos un proyecto político partidario que lo queremos convertir en un proyecto político de la coalición.

-T: ¿Lousteau podría ser el dirigente que lleve adelante ese proyecto?

– LH: Es el referente, el principal, sin dudas. Ojalá hubiese más personas como Martín en el radicalismo que generen ese atractivo en la sociedad por el valor de sus ideas. Precisamos un radicalismo con mucho más volumen.

– T: ¿En qué instancia está su proyecto para regular el uso del cannabis medicinal con fines terapéuticos?

– LH: Este lunes habrá una reunión informativa de la Comisión de Salud para iniciar el debate del tema. El cannabis medicinal avanza y los Estados no pueden frenar el tiempo porque eso perjudica a muchas familias.

-T: Tiene respaldo de diputados oficialistas y opositores pero hay una resistencia respecto del punto que contempla la posibilidad del autocultivo. ¿A qué atribuye eso?

– LH: Al prejuicio, al miedo y, en muchos casos, a la hipocresía porque gran parte de los que no quieren votar el cannabis medicinal fuman porro. Por eso tenemos que redoblar los esfuerzos para convencer, explicar, sensibilizar y poder acordar. Este proyecto de ley tiene que ver con cómo vemos el Estado. El Estado no está para meterse en el medio de nada, o te ayuda o se corre del camino, pero para molestar no. Defiendo punto por punto mi proyecto, pero una ley no sale solo a partir de mis ideas, sino del fruto de los acuerdos entre mis ideas y las ideas de los otros.