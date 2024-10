«Si estás pensando en emigrar, esta es tu página». Así se presenta Haraga El Ghorba, un usuario que cuenta ya con 28.000 seguidores en TikTok, a quienes dibuja un escenario sencillo y prometedor para llegar a España desde Marruecos, en vídeos de apenas 20 segundos.

Todos ellos siguen un mismo patrón: un mapa sacado de Google Maps en el que se traza el nado de un monigote desde la costa marroquí hasta Ceuta, acompañado de un contador de kilómetros. Uno de los más vistos reza: «La distancia más cercana entre Marruecos y España es de 6 kilómetros«. Un montaje simple, una solución aparentemente sencilla y una frase clarificante, todos ellos, ingredientes perfectos para que los vídeos se hagan virales. Aunque, por supuesto, no son los únicos que invitan a miles de jóvenes a cruzar ilegalmente la frontera.

Durante el mes de agosto, las fuerzas de seguridad marroquís impidieron la entrada de 11.300 migrantes irregulares que pretendían llegar a Ceuta a nado, y otros 3.300 en Melilla. La semana del 15 de septiembre el Gobierno de Marruecos volvía a bloquear la entrada a otros 3.000 jóvenes en la frontera de Ceuta y apenas dos semanas después, ambos países -Marruecos y España- reforzaban la seguridad en la valla ante la ‘alarma’ desatada en redes sociales por la convocatoria fijada para el lunes 30 de una entrada masiva de jóvenes migrantes. Pero ¿qué hay detrás de estos llamados multitudinarios?

Haraga, una salida para los jóvenes magrebíes

Haraga no es solo un ‘trend’ de redes sociales que anima a los jóvenes magrebíes a organizarse para cruzar la frontera, o al menos, no solamente es eso. Haraga es la materialización del desasosiego y la incertidumbre de quienes no ven un futuro en su lugar de origen.

Su significado es inmigrante clandestino. Deriva de la palabra árabe haraqa, quemar, aunque en realidad se trata de un neologismo utilizado en el Magreb para denominar a los inmigrantes que destruyen su documentación con el fin de dificultar su repatriación.

Aunque hubo más convocatorias antes, y después, el pico álgido de este movimiento ocurría el pasado 15 de septiembre. Días antes, numerosos usuarios de Instagram y TikTok, principalmente, repetían una fecha y rogaban ayuda a Dios en sus publicaciones.

Un ejemplo de ello fue el vídeo publicado por @magog_i, de casi 80.000 seguidores, en el que un joven explicaba en árabe: «La mitad de la población de Marruecos sabe lo que va a pasar el día 15. La otra mitad, no. A los que sabéis qué va a pasar, cuidaos mucho y que Dios os ayude. Por cierto, etiqueta a uno de tus colegas y pregúntale, ¿sabes qué va a pasar el día 15 o no? Si no lo sabes, es que no vives entre nosotros. Que Dios facilite todo a cada uno».

Como este, muchos otros usuarios se hicieron eco de los hashtags «Quedamos el 15/09″, «Ojalá el 15/9» o «15/9 Fnideq-Ceuta», este último, como referencia a Castillejos, la ciudad marroquí pegada a Ceuta que, efectivamente, recibió miles de jóvenes aquel día.

Sin embargo, tanto la del 15, como la última convocatoria del 30 de septiembre -que tuvo mucho menos eco en redes sociales-, para saltar la valla, quedaron en un intento fallido con, al menos, cuatro detenidos por parte de la Policía marroquí por incitar a un pase de manera irregular a Ceuta.