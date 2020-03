A casi doce horas del aislamiento social obligatorio decretado en todo el país, el gobernador Gerardo Zamora se mostró furioso con parte de la ciudadanía que aún no comprendieron la gravedad de la situación generada por la pandemia del coronavirus, oportunidad en la que afirmó que desde la gestión que tiene a su cargo “haremos cumplir la ley a los pícaros que no entienden”.

El mandatario provincial afirmó que “el virus está circulando y los santiagueños no estamos exentos. Haremos cumplir la ley y a los pícaros que no entienden, lo haremos entender porque no quiero que se muera nadie en Santiago”.

Zamora brindó una entrevista a Radio Panorama en la que además lanzó una advertencia “a los pícaros de las farmacias que creen que no va a pasar nada, recién me contaron que en Las Termas están cobrando una barbaridad los barbijos, cuando menos se den cuenta a esos pícaros se les va a borrar la sonrisa de la cara; a los que se hacen especulaciones que no se hagan pícaros con la necesidad de la gente”.

En ese marco, indicó que “la advertencia va para todos los comercios, a todos los que se hagan los pícaros y con esto no quiero sonar como poco simpático, no me importa; vamos a hacer cumplir la ley en nuestra provincia; es necesario que haya solidaridad y que haya respeto”.

“La consigna es quedarse en la casa, a excepción de los que tienen responsabilidades especiales y que ya se mencionó en el decreto. Sigamos el ejemplo de Selva que está aislada. Felicito a los vecinos de ahí, que están atemorizados pero están cuidando su vida”, expresó al respecto.

Empleados públicos echados

Durante la entrevista, Zamora se mostró molesto con la situación que protagonizaron trabajadores de la administración pública. “Los que no cumplan la cuarentena y sean empleados públicos, los vamos a echar, se los meterá preso, se les secuestrarán los vehículos. Ya hay dos que serán echados porque no entienden. El fin de semana no es para viajar, ni vacacionar; hay que estar encerrados en la casa”, señaló Zamora.

En ese sentido expresó: “Ya hubo varios detenidos y a los que les secuestraron sus autos o motos, a ellos les digo que ni se calienten en ir a buscarlos, ahí van a estar hasta el 31 de marzo; esto va en serio y de alguna manera lo tienen que entender”.

Circular con DNI

El gobernador explicó que el miércoles 25 volverá el transporte público de pasajeros pero que sólo viajarán aquellas personas autorizadas y que van a sus lugares de trabajo. Se harán los controles correspondientes, y que dicta el protocolo.

Sólo circularán los que están autorizados. Zamora dijo también que se debe circular con el DNI y el recibo de sueldo para que se corrobore que van a trabajar en hospitales, sanatorios o que son de áreas de seguridad. Es decir que la excepción es para gente que tiene la responsabilidad de cumplir con aquellos servicios especiales, en comercios de alimentos y farmacias, toda la cadena que deriva de ellos, transporte, logística, y demás.

“Son once días nada más. El virus circulará en nuestra provincia, y cómo lo evitamos?, quedándonos en nuestras casas. Yo vi morir a mi madre de neumonía y es una situación muy fea. Entonces lo que digo es que no habrá ninguna tolerancia. El virus tiene un movimiento exponencial. Parece que lo toman como chiste, y esto no es ningún chiste”, agregó el mandatario provincial.

Finalmente agradeció al personal de la salud, que “hoy es lo más preciado que tenemos, y hay que cuidarlo y valorarlo. Estamos preparándonos, si tenemos que ocupar hoteles lo haremos, ojalá que no lleguemos a eso. Agradezco a los policías y al sistema de salud, a los gendarmes y al ejército que están trabajando a destajo”.