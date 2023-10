Hay malestar de Massa con Alberto Fernández por denunciar a Milei sin consultarle

El candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, no fue consultado previamente por el presidente Alberto Fernández sobre la denuncia que presentó contra Javier Milei por presuntamente promover la corrida cambiaria que ubicó al dólar blue por encima de los $1000. El ministro de Economía se enteró de la denuncia a través de los medios, lo cual provocó enojo y se lo comunicó al mandatario saliente en una charla telefónica.

Según trascendió, Massa no estaba de acuerdo con la presentación judicial que decidió impulsar Fernández contra el postulante presidencial de La Libertad Avanza y también contra Ramiro Marra, candidato de ese espacio a jefe de Gobierno porteño, por sus dichos contra el peso. Esta situación hizo que Milei realizara luego una conferencia de prensa para responder a la denuncia, en la que acusó a Fernández de querer «proscribir a la fuerza más votada» en las PASO.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía a PERFIL, el malestar no sólo incluyó a Massa, sino también a otros integrantes del gobierno. Incluso, la vocera presidencial Gabriela Cerruti busca despegarse de Alberto Fernández y se bajó de la gira a China, el último viaje oficial de su mandato.

El ministro de Economía busca distanciarse del presidente y se concentra en la «cacería» de especuladores

Las fuentes también aseguraron que Massa se concentra en la “cacería” de especuladores para tranquilizar la situación, luego de prometer «hasta que no los vea en cana, no paro”. La visión del ministro de Economía y candidato del oficialismo es que “laburar y resolver es lo que calma el dólar, no denunciar”, distanciándose del presidente.

A principios de mes, Massa confirmó en Caja Negra que “la mitad de los que hoy son ministros conmigo no lo serían. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización. Pero además hay gente que conmigo no sería ministra”, enfatizó. Si bien no dio nombres, sí aclaró en reiteradas ocasiones que buscaría un “gobierno de unidad nacional”, incluyendo a figuras de La Libertad Avanza.

La denuncia contra Javier Milei por «incitación a la violencia económica»

El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de la denuncia contra el candidato presidencial libertario, Javier Milei, por sus polémicos dichos donde desalentó el uso de los plazos fijo en pesos y calificó a la moneda argentina como «excremento».

La denuncia -una diferente a la efectuada por Alberto Fernández- fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien la presentó este martes ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. Tras ser sorteada, la presentación quedó radicada en el juzgado federal 10 a cargo de Ercolini, según informaron fuentes judiciales a Télam.

«Las declaraciones y ampliación de sus dichos en medios de difusión no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional«, argumentó la abogada en la denuncia.

Encuesta sorpresa: Sergio Massa quedaría primero y hay empate técnico entre Patricia Bullrich y Javier Milei

Al respecto, Javier Milei dijo: «Pidieron abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. El kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada de las elecciones de agosto porque sabe que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre».

«No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que está ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del cepo?», consideró.

Al final, Milei agregó: «Llevo en la política tan solo 2 años, ¿me van a culpar a mí la decadencia de los últimos 100 años y en especial, del desastre que ocurrió en la Argentina desde el siglo XXI con el kirchnerismo? ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera? Nuestras declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre».

ML / ED