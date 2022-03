«Hay más y más muertes por hambre»

Imágenes captadas por un dron y difundidas este jueves muestran a cientos de ciudadanos en la ciudad ucraniana de Mariúpol, asediada por el ejército ruso desde principios de marzo y prácticamente sin reservas de víveres ni energía, esperando en largas colas para recoger alimentos repartidos por los propios soldados rusos en un antiguo centro comercial, con un fondo de edificios devastados por los bombardeos.

Se calcula que unas 100.000 personas permanecen sitiadas en la ciudad (ubicada en la costa del mar de Azov, en el sur de Ucrania), encerradas en refugios ante los continuos bombardeos. Su alcalde calcula las víctimas mortales en más de 3.000 civiles, un desastre humanitario de proporciones todavía desconocidas, según ha reconocido la ONU.

«Ahora en Mariúpol es muy peligroso. La gente allí no tiene nada, no tiene casa, no tiene agua, comida, electricidad, o internet. Nada», resumía a la agencia Efe Alla, de 32 años, que este jueves consiguió llegar en tren a Leópolis, en el oeste de Ucrania, después de cinco días de trayecto desde que logró salir de su ciudad.

«Es difícil irse», decía por su parte Angelina en la propia Mariúpol, en declaraciones recogidas por la agencia Atlas. Sin agua, luz o medicamentos, su única opción, a falta de corredores humanitarios, es aceptar la ayuda que reciben de los rusos.

«Bloqueados»

Este jueves por la noche, el Ayuntamiento de Mariúpol, donde, según las autoridades ucranianas, el ejército ruso ha destruido «casi por completo» las infraestructuras civiles, hizo un llamamiento para evitar más muertes por inanición.

«Más y más muertes por hambre. Más y más personas permanecen sin reservas de alimentos. Y todos los intentos de iniciar una operación humanitaria a gran escala para rescatar a los habitantes de Mariúpol están bloqueados por la parte rusa», destacó el Ayuntamiento en un comunicado en su perfil de Telegram, recogido por Europa Press.

Pese a la situación, que no permite «una evacuación masiva centralizada», el Ayuntamiento dio las gracias a miles de ciudadanos que han llevado a cabo «asistencia mutua» para «sacar a Mariúpol de la zona de lucha activa».

La ciudad portuaria ha permanecido bajo un intenso fuego constante desde el comienzo de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.