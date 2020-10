«Hay que avanzar en el uso de Taser y nuevas tecnologías para reducir a los violentos» – NCN

El legislador del frente TODOS Jorge D´Onofrio planteó el debate de cara al uso de las nuevas tecnologías para las fuerzas policiales como la pistola Taser para reducir a persona violentas en la vía pública.

“Luego del asesinato de Juan Roldán mientras cumplía con su deber, surgen voces de todo tipo, pero me voy a quedar con las reflexiones del Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa que la Argentina merece un debate profundo y sincero sobre la inseguridad”, sostuvo.

“No cabe duda que es necesaria una policía más profesional, mejor preparada y con uso de tecnologías que hoy no se cuentan”, continúo D´Onofrio sobre su respaldo al uso de Taser en policías.

“Espero que realmente el dolor que sentimos hoy nos movilice hacia los cambios que necesita Argentina, y que la pérdida del agente de la policía Juan Roldán sea el inicio hacia la dotación de tecnología y armas menos letales para reducir a los violentos”, reflexionó el diputado y presidente de la comisión de Seguridad en la Legislatura, Jorge D`Onofrio.

Asimismo, consideró que “es el momento de reafirmar que cada vez que se ataca a un elemento de una fuerza de seguridad se ataca al mismo Estado de derecho. No hay vidas descartables y menos aún de los que entregan su vida en pos de cuidarnos”.

“Pensar y justificar el por qué mata un criminal por lo mal que le fue en la vida es para un estudio antropológico el cual no solo no resuelve el problema, ni para del delincuente ni el de la inseguridad”, remarcó el diputado oficialista que integra la comisión de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires.