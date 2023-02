‘Hay que dejar de lado las diferencias’

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cenó en la Quinta de Olivos con el gobernador riojano / Foto: Archivo.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió “dejar de lado las diferencias” dentro del Frente de Todos, tras una cena que compartió en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales, y a pocos días de la primera reunión de la mesa política del FDT que se desarrollará el jueves.

“Tuvimos una charla anoche con el Presidente para colaborar con él para ordenar el Frente para las próximas elecciones, dado que ha convocado a una mesa política, que pretendemos que sea nacional y representativa de todos los sectores y que tenga una actitud positiva para que pueda contener a la mayoría de los argentinos”, contó Quintela esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.

«Hay que dejar de lado los pruritos y disidencias» Ricardo Quintela

“En la cena no le pedimos nada en particular, sino que cada uno dio su punto de vista, en el que coincidimos en que hay que hacer un esfuerzo enorme por la unidad porque la ciudadanía no nos va a perdonar si no generamos una propuesta firme para ir a las PASO”, señaló el mandatario.

Quintela manifestó que durante el encuentro en Olivos el Presidente «estaba con una posición bastante aperturista y también se refrió a la reunión que tuvo con –el ministro del Interior, Eduardo De Pedro- Wado, que fue un avance» y agregó: «Estuvo muy predispuesto a hablar para encontrar una salida a la situación que tenemos”.

Para el gobernador riojano, hay que “dejar de lado los pruritos y disidencias; tenemos que dejar de lado las diferencias”.

«Lo más importante es que se reunirá el trípode que ha iniciado el Frente de Todos”, aseguró Quintela / Foto: Archivo.

Mesa política

Sobre la conformación de la mesa política que tendrá su primera reunión este jueves en la sede del PJ nacional en la Ciudad –Matheu 130-, el mandatario provincial aseveró que “todavía no se sabe quienes son los gobernadores que van a asistir».

«Yo fui invitado, pero lo más importante es que se reunirá el trípode que ha iniciado el Frente de Todos”, en referencia a los sectores que responden al Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Quintela también definió que el objetivo de la mesa política debe ser “comenzar a delinear la forma de avanzar en la conformación de un frente nacional que pueda conducir todo este proceso”.

«Cualquiera de nuestros compañeros es mejor que cualquiera de la oposición» Ricardo Quintela

Sobre su propuesta de eliminar las PASO, aclaró: “Yo no era partidario de las PASO, pero ya no hay tiempo para eliminarlas, no hay margen y no están los votos”.

“De todas maneras, las PASO van a existir y allí los compañeros podrían presentarse”, agregó.

Sobre los posibles candidatos a presidente por el FDT, sostuvo que “cualquiera de nuestros compañeros es mejor que cualquiera de la oposición, que ya se viene manifestando en que quieren una Argentina para unos pocos”.

Aunque advirtió que “no hay un compañero o una compañera que tenga volumen, salvo el Presidente o la Vicepresidenta, para presentarse a las elecciones porque un candidato no se construye de un día para el otro”.

“Si vamos a unas PASO, tenemos que tener una oferta electoral atractiva y competitiva”, consignó.

Para finalizar, Quintela consideró que “lo importante es que se puedan juntar y que todos vayan con la actitud positiva para definir cual es el camino que debemos transitar y cual es el programa que le vamos a ofrecer a la sociedad. Hay que decir todo lo que hicimos que fueron muchísimas y no tiene nada que ver con la gestión de Mauricio Macri”.