Hay que discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia

Ante esa coyuntura, pidió inaugurar una “nueva forma de debatir” alejada de consejos de especialistas en márketing y coaching, en referencia a los referentes del gobierno anterior.

Cristina lanzamiento Frente de Todos.jpeg La vicepresidenta pidió inaugurar “nueva forma de debatir” alejada de consejos de especialistas en márketing y coaching

“En homenaje a los que ya no están y a los que se salvaron, como candidatos, como fuerzas, tenemos que ver si podemos inaugurar una nueva forma de debatir. Que no sea para el márketing, que no sea con la frase ingeniosa para que la levante el videograph”, remarcó Fernández de Kirchner.

La oportunidad se presenta como “excelente” para empezar a “discutir de política” porque en esta ocasión “absolutamente todos lo que van a elecciones, han gobernado la Argentina” aunque, aclaró y de modo introductorio a lo que iba a profundizar luego, “todos han estado en el gobierno pero no todas las consecuencias de los que han estado son iguales”.

En ese sentido, recordó que en 2005 su marido y expresidente Néstor Kirchner logró cancelar el monto adeudado al Fondo Monetario Internacional y eso generó consecuencias positivas para el país al punto que “muchos jóvenes” no conocieron la palabra FMI hasta la llegada de Mauricio Macri al poder, aseguró.

Uno de los pilares del nuevo debate, señaló la expresidenta, tiene que focalizarse en “cómo se va a pagar, quiénes la van a pagar” a la deuda contraída de casi u$s45 millones con el mismo organismo.

Cristina Alberto.jpeg Cristina Fernández de Kirchner junto a Alberto Fernández en Garín, Escobar.

“Les pido que esta etapa que vamos a abordar en beneficio de la gente lo hagamos con seriedad”, subrayó y añadió en un tono crítico hacia el máximo partido opositor: “Ya el márketing y el coaching… por favor, a parte se nota cada vez más. Con saltito y risita, hermanito y hermanita, no vamos a ninguna parte”.

“Quiero decirles a los que nos van a representar como diputados y diputadas acá en la Provincia, hagamos todo lo necesario para que podamos discutir racionalmente”, recomendó.

“Los números del endeudamiento, la caída del empleos, son números duros y crudos que golpean todos los días en la puerta de los hogares”, manifestó.

Esta situación “tan particular” que atraviesa el mundo tiene que ser acompañada “con el modo más serio y responsable, que es hablar con números, seriedad y ejemplos” y, también, con un análisis sobre lo que le sucedió a Argentina “en los últimos 15 años”.

A modo de conclusión, volvió a marcar lo que se debe debatir en la política: “Hay que discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia. Hay una experiencia. Mejorémosla”.