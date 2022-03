Hay que generar debates y no sólo establecer principios

«Lo que hay que generar son los debates y no sólo establecer principios, porque lo testimonial no ayuda a establecer las realidades del que tiene que gobernar», planteó el ex diputado nacional.

En declaraciones radiales, el líder de la seccional bonaerense de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) apoyó la renegociación de la deuda que llevó adelante el Gobierno y destacó que «hay una realidad: si no se resolvía primero con los bonistas privados y después con el Fondo, no había previsibilidad de plantear ningún escenario de mediano y largo plazo».

Por otra parte, Daer se refirió a la «guerra contra la inflación» que aspira a dar el presidente Alberto Fernández y señaló que la suba generalizada y sostenida de precios «es un tema recurrente que la CGT viene planteando sistemáticamente desde hace años».

«La inflación no sólo devora los valores nominales de la macroeconomía, sino que a quienes más perjudica es a los que tienen ingresos fijos, como los jubilados, los trabajadores», indicó.

Sin embargo, el secretario general de la CGT aclaró que en esa lucha contra el incremento de precios «hay que descartar todos los economistas que generan planteos de shock, que proponen devaluación, suba brusca de tarifas y después ver cómo se acomodan los precios y los ingresos».

Respecto a la intención del Gobierno de llamar a un acuerdo económico y social, el gremialista indicó que la llamada a una concertación debe ser «para encontrar los caminos para que no haya especulación y un corrimiento con respecto a los precios internacionales en la mesa de los argentinos, porque los salarios siguen siendo salarios argentinos y los alimentos no pueden incrementarse a la par de los commodities producto de la cuestión bélica entre Ucrania y Rusia».

«Debemos apuntar definitivamente a los acuerdos que nos terminen generando desarrollo genuino y valor agregado. La economía es un tetris y ahí precios y salarios son dos variables, pero hay un montón más en el mapa de la economía. No se trata sólo de hacer un acuerdo de precios y salarios: tenemos que tener una mirada de crecimiento económico con temas estructurales, sino no tenemos salida», concluyó.