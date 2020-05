«Hay que investigar a jueces y a los periodistas amigos» – NCN

Para el diputado provincial Espartaco Marín (Frejupa), recientes declaraciones efectuadas por la titular de la AFI, Marcela Caamaño, no hacen más que confirmar que el año pasado fue armada una causa en su contra. Expresó que a él se lo habían confirmado desde la misma AFI después que resultara sobreseído; y agregó que «si se raspa un poco» se va a llegar a la conclusión que «hay mugre por todos lados».

Marín se refirió a la causa ligada al narcotráfico en la que fue involucrado junto a otros 25 imputados, en la que incluso se mencionaba a jefes policiales y hasta un párroco. Se había iniciado en 2016, a raíz de la declaración de un testigo de identidad reservada, y fue presentada como una suerte de primicia por un ignoto portal de noticias que en ese momento hacía su aparición. Ahora el diputado pide que se investigue a «jueces, fiscales y periodistas amigos, porque dañan a la Justicia y a los medios».

La fiscal Cristina Caamaño, en declaraciones a Página 12, habló sobre lo que pasaba y sobre lo que ahora pasa en la central de inteligencia; y dijo que tiene varias denuncias listas para presentar. Además en un blanqueo histórico del presupuesto del organismo, compara el saldo: el año pasado se usaron 1.121 millones de pesos en gastos reservados, mientras que este año llevan gastados sólo 83 millones.

-¿Vio la nota que dio Cristina Caamaño sobre la publicidad de los gastos reservados de la AFI? ¿Qué opinión le merece?

-Ahora, a la distancia las cosas se van aclarando. No solo la AFI debe publicar los fondos usados durante el período del macrismo, sino también para que se utilizaron, en qué causas, quienes intervinieron y no sólo en Buenos Aires, sino en todo el país. Si uno raspa un poco verá que hay mugre por todos lados.

-La propia Caamaño dijo que se terminó «la promiscuidad» en la AFI. Que cada agente de inteligencia tenía un juez amigo y al revés. ¿Usted qué cree?

-Yo pienso que también había fiscales y periodistas amigos, a los cuales hay que investigar, porque dañan a la justicia y a los medios de comunicación con su accionar. Reitero que para que se configure el Law-Fare tiene que haber tres patas: la judicial, la de inteligencia, y la mediática. Las tres contra un dirigente opositor. Siempre.

-¿Considera que hubo una operación de inteligencia en la causa que lo involucra?

-No me involucra ninguna causa, porque fui sobreseído. ¿Sobre si creo que hubo una operación de inteligencia? No sólo lo creo, me lo confirmaron desde la propia AFI, y a confesión de parte relevo de pruebas.

-Todo pasó en el gobierno de Mauricio Macri.

-Claro, pero además agrego, hay denuncias de seguimientos ilegales, espionaje ilegal, maniobras en la Justicia contra opositores, todo realizado durante el gobierno anterior. Todas comenzaron en 2016, justo cuando me armaron la causa a mí. ¿Qué justo no? Y la verdad… no creo mucho en las casualidades.