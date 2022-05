«Hay que ir por ahí», insistió el funcionario, al tiempo que añadió que «hay empresarios que ganaron mucho» y por eso dijo que «nadie se tiene que enojar» por las medidas que vaya a tomar el Gobierno.

En relación a la posibilidad de implementar retenciones al campo, Zabaleta respondió: «Yo escuché al ministro (Julián Domínguez) diciendo que no va a haber retenciones y si el ministro plantea eso, seguramente será el camino. Hay que seguir en el camino de la redistribución, después se darán las discusiones».

En este punto, dijo que «está claro que hay algunos problemas en los formadores de precios» y resaltó «el valor de la economía popular sin intermediarios».

En cuanto a las diferencias internas dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos, el ministro dijo: «Nosotros no nos juntamos solo para ganar una elección sino para acomodar el desastre que dejó el gobierno de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio», y consideró que «no hay hielo» en la relación interna.

«Todos creemos en la redistribución de la riqueza y en el rol que tiene que tener el Estado, no hay diferencias en la fuerza política cuando invertimos para que los argentinos puedan vivir mejor», aseguró.

No obstante, Zabaleta analizó que «la unidad no alcanzó para ganar la elección (legislativa) el año pasado, y que la unidad ya no alcanza para ganar una elección» por lo que instó a «seguir trabajando porque la plata no alcanza».