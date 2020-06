“Hay que ser firmes y duros; circular hoy es un riesgo enorme”, afirmó el Presidente – Télam

Transmisin en vivo

Alberto Fernández dijo -en una entrevista con radio Nacional- que el país está “muy lejos de resolver el problema de la pandemia” y consideró que hay que “ser muy firmes y duros, y hacer entender que circular es un riesgo enorme” en el Área Metropolitana Buenos Aires, ante la suba de contagios de los últimos días.

“Cuanto más apertura hay, más facilidad de que el virus circule y contagie”, dijo el mandatario.

El Presidente afirmó que la pandemia por coronavirus “cambió las urgencias” del gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre del año pasado, y por eso “las prioridades se han visto alteradas”.

“Argentina sigue tiendo las mismas carencias del 10 de diciembre y algunas se complicaron mucho más como consecuencia de la pandemia, que complicó absolutamente todo”, dijo.

Reforma judicial y aborto

Fernández aseguró además que espera que “en los próximos días pueda mandar” al Congreso Nacional la “reforma para que funcione la justicia federal en todos sus fueros”.

“Quiero seguir trabajando profundamente para que la inteligencia se dedique a preservar los intereses del país”, dijo, y afirmó que la ley para legalizar el aborto también “se postergó por la urgencia, pero está pendiente” de ser enviada al Parlamento.

Deuda

El jefe de Estado afirmó que tiene “confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores” en el marco de la renegociación de la deuda, y dijo que hay que “ser cautos y cuidadosos” en ese sentido.

“Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir; en eso estoy empeñado”, reafirmó el mandatario y agregó: “Espero que pronto lo podamos resolver y nos vamos a volver a levantar”.

Espionaje ilegal

El Presidente dijo que que le “da mucha vergûenza vivir en un país donde ocurra” el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da “asco”, en referencia a las denuncias sobre presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante la gestión de Cambiemos.

“No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Lo único que hace es irritar. Eso pasó en la dictadura. Me da asco”, dijo el mandatario en declaraciones a radio Nacional, en las que agregó que no va a “abrir juicio de valor” sobre las responsablidades del gobierno anterior hasta que la Justicia se expida al respecto.

