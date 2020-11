“Hay un levantamiento del pueblo creyente” – NCN

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Victoria Morales Gorleri habló de su participación en la movilización en contra de la legalización del aborto y sostuvo que “hay un levantamiento del pueblo creyente que se manifestó en todas las provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, dijo que “los obispos participaron” pero la marcha “fue conducida por las bases”. Y aclaró que su postura es personal y no de su partido, el PRO, ya que “en el partido siempre hubo libertad de conciencia, hay un respeto muy grande por la diversidad de miradas”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, planteó que “hasta el día de la votación no se sabe” lo que puede pasar, pero señaló que “en Diputados, por poca diferencia de votos, estaría perdiendo mi postura, que es que no se sancione la ley”, mientras que “en el Senado, aún indefinido, estaría más favor la postura mía”. A la vez, consideró que “es una irresponsabilidad que se esté tratando el 10 de diciembre un tema tan doloroso para las dos posturas”. Y opinó que “hay que acompañar a las mujeres” pero que “la solución no es la eliminación de una vida humana”.