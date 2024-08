Hay un solo villano y no soy yo

«Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 1.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho», comenzó su descargo Tamara Pettinano al hablar por primera vez públicamente luego de que salieran a la luz dos videos suyos con Alberto Fernández en el despacho presidencial. Enfatizó que «no tiene nada que aclarar» y lanzó: «Hay un sólo villano en esta historia y no soy yo «.

La periodista no participó durante una semana en ninguno de los espacios en los que trabaja habitualmente luego de que estallara el escándalo de los videos. «No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. No se lo deseo a nadie, es algo que yo no quise nunca».