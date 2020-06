«He escuchado declaraciones de los agentes que me dan asco» – NCN

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) señaló que le «dan asco» las declaraciones que algunos ex agentes de la AFI realizaron ante la comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso, en el marco de la investigación de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

«He escuchado declaraciones de los agentes que me dan asco», dijo el diputado oficialista, para enumerar luego las referidas al espionaje en el Instituto Patria, el contenido de un programa de televisión o una situación en las divisiones inferiores de un club de fútbol.

En diálogo con DiputadosTV, Valdés felicitó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haberse presentado como querellante en la causa. E instó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y a su colega Horacio Rosatti a que «se presenten como querellantes».

«Me da mucha vergüenza que estos ciudadanos no se presenten como querellantes. Es una obligación», sentenció el diputado kirchenrista.

Consultado sobre el resultado que espera de las causas de espionaje ilegal, enfatizó: «Si no tuviera esperanza en el Poder Judicial no estaría dedicándole mi tiempo a este tema».

«Hay que ir a fondo; hablé con mi familia, con mis amigos, y yo en este tema estoy jugado», sostuvo, y dijo que «no me gusta que le hagan a otro lo que me hicieron a mí».