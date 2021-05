Héctor Recalde: “Hay que reducir la jornada de trabajo, la crisis tiene que ser oportunidad”

De vasta experiencia en el derecho laboral, Recalde se desempe como abogado de la Confederacin General del Trabajo (CGT) durante la conduccin de Hugo Moyano.

El abogado laboralista y exdiputado del Frente para la Victoria Hctor Recalde consider que la pandemia de coronavirus tiene que representar una “oportunidad” para discutir diferentes cuestiones del mundo del trabajo, tales como la reduccin de los turnos o de la semana laboral, en lnea con el debate que se est llevando a cabo en distintas partes del mundo, al advertir que un “trabajador con jornadas ms breves tiene mayor productividad”.

Recalde, de vasta experiencia en el derecho laboral y quien se desempe como abogado de la Confederacin General del Trabajo (CGT) durante la conduccin de Hugo Moyano, se manifest en una entrevista con Tlam a favor de la sindicalizacin de los trabajadores de la economa informal y de los empleados no registrados, bajo el argumento de que no slo se les est “negando un derecho” sino que, adems, la incorporacin de ese universo sera “til” para el Producto Bruto Interno (PBI).

– Tlam: En qu momento encuentra a los trabajadores la celebracin del 1 de Mayo?

– Recalde: Para los trabajadores argentinos hubo un cambio que dio origen a esta fecha. Histricamente el Da del Trabajador fue en homenaje a los mrtires de Chicago, en 1886. Entonces se peleaba para reducir la jornada laboral a 8 horas. Parece mentira que hoy estemos trabajando 8 horas diarias o 48 horas semanales. Como aspiracin de futuro, y por diversas razones, tanto econmicas como de seguridad, higiene y en relacin a la accidentologa, hay que reducir la jornada de trabajo. La crisis tiene que ser oportunidad. Nadie discute con la pandemia, pero sera una buena ocasin para modificar la jornada de trabajo, no a 35 40, como tienen algunos pases, pero s a 45. Adems de que sera propicio: si se recurre incluso a la inteligencia, un trabajador con jornadas ms reducidas tiene mayor productividad. No hay que bajar los brazos frente a la crisis.

– T: Y reducir la semana laboral a cuatro das, como se est discutiendo en distintas partes del mundo?

– HR: Son todas variantes. Como diputado present varios proyectos para reducir las horas semanales, y lo hice tmida y prudentemente, de 48 a 45 horas, pero no lo logr. Hago autocrtica. Fui 12 aos diputado nacional, diez aos presidente de la Comisin de Legislacin del Trabajo. Los ltimos dos aos fui presidente del bloque. Pero el poncho no apareci. Hay que segur empendose, igual que con la reduccin de la semana laboral. La peor lucha es la que se abandona.

– T: Qu aporte le hizo el peronismo a los trabajadores argentinos?

– HR: El origen del Da del Trabajador fue la tragedia de Chicago, pero en Argentina el peronismo lo transform con una mirada optimista hacia el futuro. Se dio la ciudadana laboral. Los trabajadores argentinos no eran ms extras: participaban en la cosa pblica, eran reconocidos en su dignidad. El trabajo siempre es digno. Lo hacen indecente los explotadores. La evolucin del pensamiento dice que es un derecho humano social.

– T: Hasta dnde afect la pandemia al mundo del trabajo?

– HR: Desde mi parcialidad poltica digo que esta pandemia es antiperonista, porque no pods salir a las calles, manifestarte ni abrazar a los compaeros. Pero cuidarse uno es cuidar a los dems. Est penalizado tener una actitud contraria. Estamos viviendo una situacin de anormalidad. En un momento en que se tiene fiebre, no se puede jugar con la salud de una persona. Como tampoco pueden hacerlo los empresarios. Yo tengo muchos cuestionamientos hacia el teletrabajo, pero el trabajo aislado es lo mejor que puede pasar para que la gente no se traslade ni ande por la calle. Es todo lo contrario a lo que practiqu en mi vida. Hay una frase de Nstor Kirchner cuando le reclamaban el pago de la deuda, deca: “Los muertos no pagan”. Un trabajador gravemente enfermo no es til.

– T: Qu evaluacin hace de la negociacin en el Consejo del Salario que arroj un aumento del 35% de ac a febrero prximo?

– HR: No me gusta ser juez de negociaciones ajenas. Pero en la concepcin que tiene la ley, a lo que obliga con relacin al Salario Mnimo Vital y Mvil, nunca se ha conseguido. Hay que recorrer un largo camino. No es una cuestin de echarle la culpa a este Gobierno, al anterior o al que venga. Son cuestiones estructurales en nuestro pas. La ley en s es ambiciosa. Cuando se ve la legislacin, tiene que satisfacer tantos aspectos en la vida de un trabajador sin carga de familia… Porque el salario mnimo es el menor ingreso que percibe un trabajador sin carga de familia. No creo que ningn gobierno pueda cumplir lo que plantea la ley de Contrato del Trabajo del ’74.

– T: Cmo toma el proceso de sindicalizacin de los trabajadores de la economa informal a instancias del Estado nacional?

– HR: Es la primaca de la realidad. La CGT los ha incorporado como una rama especial dentro de lo que es la organizacin sindical de la central. Yo planteara la unidad incluso con las dos CTA, se tendran que juntar todos y confluir en una sola central. Unidad en la accin. Tambin falta incluir, porque tienen el derecho, a los trabajadores no registrados. Es una etapa que hay que caminar con soluciones concretas. Y adems no es slo un derecho que es negado, sino que es til para el PBI.