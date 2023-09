Hermano de un exministro de Macri y condenado por fraude: quién es el candidato en Entre Ríos de Milei que recibió la bendición de un pastor

Su abuelo gobernó Entre Ríos a principios del siglo XX y su familia es una de las más poderosas de la provincia con tierras y medios de comunicación. Su hermano llegó a ser presidente de la Sociedad Rural y ministro de Mauricio Macri. Sin embargo, Sebastián Etchevehere dice que él no forma parte de la casta política. Sobre las denuncias en su contra y la reciente condena de la Cámara Federal que lo halló culpable de fraude bancario sostiene que son procesos politizados y que él ya apeló. Algo similar argumenta sobre la investigación judicial por el vaciamiento de El Diario de Paraná. Y acerca el pastor evangélico que bendijo su candidatura y que aseguró que Javier Milei va a poner “un misil que va a conmover todo” responde: “No me hagan cargo a mí”.

En diálogo con PERFIL, Sebastián Etchevehere, el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Entre Ríos, contó los motivos que lo llevaron a sumarse a las filas libertarias. “Se quedaron helados cuando se enteraron”, dijo sobre cómo reaccionaron al enterarse de la noticia sus hermanos, Luis Miguel (ex ministro de Hacienda) y Juan Diego. De todas formas, aclaró que lo apoyan.

Entre Ríos es una de las jurisdicciones que renovará autoridades el mismo día que las elecciones nacionales. En el último tiempo, Milei decidió no mostrarse cerca a sus referentes locales y enfoca todas sus energías en su propia postulación. Sin embargo, Etchevehere está entusiasmado. A pesar de que en las PASO se impuso el candidato de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, y el corte de boleta en perjuicio de Etchevehere fue altísimo, él todavía cree que su espacio puede traccionar los votos de su jefe político.

Desde La Libertad Avanza dijeron que el apoyo a Etchevehere responde a que “es un apellido conocido y respetado en Entre Ríos”. Su interlocutor con el armado nacional es Nicolás Posse, el hombre que podría llegar a ser el jefe de Gabinete en un eventual gobierno de Milei. Además, habla con Karina Milei, a quien define como “una mina dedicada que siempre está buscando encontrar denominadores en común”. “También se ofreció a asesorarnos Joaquín Benegas Lynch, el hermano de ‘Bertie’ (candidato a diputado de La Libertad Avanza)”, contó Etchevehere.

La conexión con Joaquín Benegas Lynch remonta al candidato a uno de los momentos de mayor exposición del clan, cuando su hermana, Dolores, ingresó a una quinta familiar junto a militantes de Juan Grabois para reclamar su parte de la herencia. “Mientras nosotros estábamos en la ruta él nos dio una mano. Ahora volvió a ponerse en contacto y está colaborando”, agregó.

Etchevehere, candidato condenado y “anticasta”

La primera pregunta es obvia: “¿De qué manera alguien con apellido Etchevehere, tan vinculado al poder provincial, puede no ser casta?”. “Porque soy dueño de mi propia vida. Yo no soy mis parientes. Yo no soy mis hermanos. Tengo derecho de ser yo mismo. Mi vida se determina desde mi nacimiento hasta mi muerte. Yo no heredo actividades políticas”, respondió el candidato a gobernador.

Sin embargo, ni como productor agropecuario ni en su actividad periodística (las dos áreas donde se desempeñó durante toda la vida) Etchevehere trabajó por su cuenta o de manera independiente, sino que siempre estuvo ligado a los negocios familiares.

En los últimos años, cada vez que su apellido toma estado público es por alguna novedad en el plano judicial. La última sucedió a principios de año, cuando se conoció que la Cámara Federal de Entre Ríos lo condenó a él, a sus hermanos y a su madre, Leonor Barbero Marcial, por fraude bancario y se los obligó a pagar una multa de alrededor de 500 mil dólares.

El conflicto se había iniciado en 2014 con una denuncia de Dolores, quien los acusó de haber utilizado la empresa familiar Las Margaritas S.A. para solicitar créditos con una tasa subsidiada destinada a financiar la exportación de soja. Sin embargo, según demostró la Justicia, el clan no utilizó el dinero ni en el establecimiento ni en la producción agropecuaria.

“Eso no está resuelto porque apelamos. Pedimos un crédito pero había seca. Vos no vas a sembrar cuando no tenés agua. Eso (el dinero) no se usó porque no se podía sembrar. No se cumplió con el destino. Nada más”, respondió Etchevehere.

En paralelo, el candidato (al igual que sus hermanos y su madre) está procesado por el vaciamiento del periódico El Diario, de Paraná. La jueza Carola Baccaluzzo entendió que el clan obligó “abusivamente” a la empresa que dirigían y administraban a desprenderse de bienes e intereses prejudicándola. En esa causa también apeló.

Etchevehere reivindica su paso por la redacción de ese diario, donde se desempeñó como jefe de redacción. Sin embargo, en la prensa local suele ser motivo de críticas por empleados del sector. En el 2018 lo responsabilizaron por el despido de 80 periodistas, reporteros gráficos y administrativos y, a principios de este mes, se repitió la misma historia con un ajuste de 15 trabajadores en Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora del periódico.

“Eso se hizo conocido por denuncias de mi hermana que sí es funcionaria del peronismo”, respondió Etchevehere. Cuando se volvió a preguntar por los despidos, contestó: “Sí, existieron.Pero nosotros no somos la mayoría societaria y nos quieren imputar algo que no somos”.

La bendición del pastor y el alejamiento de Juntos por el Cambio

El pastor evangélico Miguel Kecher bendijo la candidatura de Etchevehere con una frase, de mínima, extraña. El religioso dijo basarse en una “revelación de Dios”: “Cuando vengan estos políticos, Milei va a poner abajo de la tierra de Argentina un misil que va a conmover todo, pero después se va a pacificar todo”, aseguró en un encuentro en su iglesia en Paraná.

“No me hagan cargo a mí”, respondió entre risas Etchevehere. Según el candidato, el pastor “dice que cada 70 años cambia la sociedad y ese tiempo coincide con este tiempo. Él resume que nosotros tenemo esta posibilidad de cambio. Obviamente, estamos muy agradecidos”, agregó.

El acercamiento entre el dirigente y el pastor se explica a partir del origen que motivó a Etchevehere a sumarse a las filas libertarias. Según contó, durante la pandemia conformó un equipo de trabajo para llevar adelante su actividad privada. “Como me dedicaba a actividades esenciales tenía permiso para circular y, de alguna manera, empecé a convivir con esta gente que estaba trabajando conmigo. Me pidieron que los acompañara a recorrer sus barrios. Ellos eran vecinalistas”, relató.

En esas recorridas notó que se había perdido la «identidad entrerriana». «Me di cuenta uqe volvieran las iglesias. No una, sino todas, para trabajar en la reconstrucción de la ciudadanía», contó. De esa forma, comenzaron los primeros contactos con las autoridades religiosas locales.

Al poco tiempo el equipo le propuso que se presentara como candidato a intendente de Paraná y él aceptó. “Empezamos a abrir el diálogo a otros partidos y pensé que me iba a sentir cómodo con la gente de Cambiemos, pero vi que había mucha rosca que tenía que ver con una historia pesada y que no hacían foco en la crisis de la gente”, agregó.

Según Etchevehere, su intención de continuar en la línea vecinalista terminó el día que se acercaron a él los referentes de La Libertad Avanza. «Descubrí que no podés hacer una campaña electoral si no tranzás con el dablo. Y Javier propuso algo distinto que no requiere ser financiados por una caja del Estado ni la necesidad de comprar punteros. Milei diseñó un mecanismo que busca generar impacto a través del ingenio y del uso de las redes», subrayó.

Sobre el día que conoció a Milei, aseguró: “Encontré a un tipo buena leche. Lo vi transparente y entendí eso que él llama la batalla cultural”. En la provincia hay quienes se sorprenden o hacen circular en off sospechas sobre la velocidad de su crecimiento, la amplitud de sus listas y los nombres de dirigentes que en el pasado se asociaban al peronismo. Sin embargo, Etchevehere repite que todo sucedió “de forma natural” y que están dando la batalla «con dos escarbadientes».

