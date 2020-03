Herrera Ahuad descartó riesgo de desabastecimiento en Misiones y le pidió al ministro Lammens una serie de medidas para acotar la crisis en el sector turístico

El Gobernador explicó que los controles en todos los accesos a la provincia y la suspensión del transporte interurbano es para evitar el tránsito de personas. “La idea es que, si la gente no circula, el virus no circula”, dijo con relación al Covid 19. Para mañana Herrera fue convocado por el presidente Alberto Fernández a una reunión en Olivos con todos los gobernadores “pero todavía no confirmé mi presencia porque hay cuestiones que resolver en la provincia y prefiero no moverme de aquí. Lo estoy evaluando”.

El primer mandatario provincial reiteró en declaraciones a Radio República, que “con las medidas implementadas en las últimas semanas, para coronavirus tenemos denunciados varios casos, pero sin ninguna confirmación todavía. Hay un caso está en estudio”. Y en relación al dengue, Herrera admitió que “en las últimas semanas crecieron los casos, sobre todo en Posadas, pero están controlados. Tenemos un solo paciente internado en Oberá en un sanatorio privado. El resto tiene un manejo ambulatorio. La organización del sistema sanitario de punta a punta en la provincia está alerta, fundamentalmente para las denuncias y prevención del coronavirus y seguimos trabajando con todas las acciones focalizadas con respecto al dengue”.

Sobre el operativo cerrojo que la provincia implementó en los últimos días, Herrera sumó “la orden que le impartí anoche la Policía para que realicen recorridas en los 76 municipios y se controle la aglomeración de personas en los lugares públicos. Vamos con esas medidas que son para tratar de llegar al fin de semana largo con la menor circulación de personas en toda la Provincia”. El Gobernador además aclaró que, en estos días de emergencia sanitaria y epidemiológica, “el sistema sanitario está solamente para la atención de aquellos que tengan alguna patología aguda y no para controles. En esos casos les aconsejamos que regresen después del 31 de marzo”.

A partir del primer caso autóctono de coronavirus en Chaco, Misiones extremó los controles en el Arco de Posadas, sobre todo en aquellos transportes que traen mercadería de aquella provincia. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo provincial fue enfático y explicó que “está claramente determinado que todo el acceso de víveres, comida, elementos de primera necesidad, de farmacia y todo lo que sea para la vida diaria y de cuidado personal está total y absolutamente garantizado, porque lo que traen tiene destinatario. Porque viene el camión con la mercadería, nosotros sabemos quién es el chofer, dónde llega, dónde descarga y cómo vuelve. Tiene una trazabilidad mucho más certera que lo que tiene una persona que viene en un auto”. En ese sentido, desalentó el faltante de mercadería en la Provincia».

“No hay ningún riesgo de desabastecimiento y mucho menos de vehículos que traen alimentos, cuestiones de sanidad y de tecnología. En absoluto. El problema no es el producto que llega a Misiones, sino saber el origen y la trazabilidad que tienen las personas”.

Oscar Herrera Ahuad @herrerayflia Determinamos que partir del jueves 19 de marzo a las 24 hs y hasta el dia miércoles 25 de marzo inclusive se suspenden en forma total el transporte interurbano de pasajeros dentro de la provincia de Misiones.

Circulación de personas y el impacto en el turismo

Consultado acerca de la medida de suspender el servicio interurbano de transporte en Misiones, Herrera lo justificó diciendo que “tiene que ver con todas las medidas que estamos implementando. La idea es que, si la gente no circula, el virus no circula”.

Sobre el impacto negativo que la emergencia sanitaria y epidemiológica tiene en el sector turismo, sin dudas el más afectado de la economía misionera, Herrera reconoció que es el rubro “que primero se siente porque tiene una relación directa. No hay gente, no hay turismo. Por eso le pedí al ministro de Turismo de la Nación Matías Lammens una serie de medidas para tratar de acotar esta crisis”.

Por último, Herrera confió que está esperando “una charla con el presidente de la Nación, donde voy a poner sobre la mesa, las diferentes acciones que ya lo hemos planteado. El presidente convocó para mañana a las 17 horas en Olivos a todos los gobernadores, pero todavía no confirmé mi presencia, la estoy analizando porque acá en Misiones hay cuestiones más urgentes que resolver”.