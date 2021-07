Sarah Sands fue condenada en Reino Unido en el año 2015 a siete años y medio de prisión por el homicidio de su vecino Michael Pleasted, un anciano de 77 años. Ahora, seis años después del juicio, Sands, ha decidido romper su silencio y revelar la razón que la llevó a cometer ese crimen.

Según recoge el diario británico The Sun, el día de la celebración del juicio se hizo público un dato especialmente relevante para el caso: el anciano tenía 24 condenas por cometer delitos sexuales durante tres décadas. “No sabía quién era, ¿cómo iba a saberlo si se cambió de nombre para poder atacar a los niños”, explica Sands, en declaraciones recogidas por el citado medio.

Según relata la madre, cuando su Pleasted le ofreció a su hijo Bradley, que por aquel entonces tenía 12 años, un trabajo en su tienda, ella creyó que sería una buena idea. “Mick (Pleasted) era un modelo a seguir, le llevaba comida y hablábamos“, explica sobre la razón por la que no desconfió de él.

Pero cuando supo la verdadera intención que se escondía tras su vecino, se convirtió en una “madre desesperada por proteger a sus hijos”, según cuenta, fue a pedirle que se declarase culpable para evitar que su hijo declarase en el juicio, pero él no accedió por lo que perdió el control y le asestó varias puñaladas, hasta que finalmente, el hombre murió. “Hice lo que cualquier madre haría”, reconoce Sands.

Años después del crimen, la madre del pequeño Bradley no se ve como una asesina, “porque nunca volvería a matar”, pero reconoce que, aunque no se siente orgullosa, no se arrepiente de haberlo hecho, porque ahora sabe que “no puede hacer daño a nadie más”, concluye Sands.