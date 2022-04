‘Hicieron falta 232 años pero lo logramos’, dijo la primera jueza negra de la Corte Suprema

(Foto AFP)

La primera mujer negra en ser designada a la Corte Suprema de Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, destacó este viernes su ascenso «desde la segregación», en un evento en la Casa Blanca en el que celebró que «hicieron falta 232 años y 115 nombramientos previos, pero lo logramos».

En sus primeras declaraciones públicas desde que el Senado la confirmó este jueves para el cargo, la jueza de 51 años dijo que el nombramiento era un «honor único en la vida».

«En mi familia, sólo llevó una generación para pasar de la segregación a la Corte Suprema de Estados Unidos», dijo en el Jardín Sur a unos 150 presentes invitados por el presidente Joe Biden.

«Y es un honor, un honor único en la vida, tener esta oportunidad de formar parte del tribunal», manifestó en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.

Jackson salió de la Casa Blanca con Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, entre las aclamaciones de la familia de la nueva jueza, los actuales y antiguos jueces de la Corte Suprema, los funcionarios y los senadores que votaron por ella.

La jueza agradeció a las «muchas, muchas personas» que la ayudaron en su camino, desde su familia, los amigos y el público estadounidense hasta el personal de la Casa Blanca que participó en el «esfuerzo hercúleo» de asegurarse de que alcanzara su objetivo.

«Han hecho falta 232 años y 115 nombramientos previos para que una mujer negra sea designada para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero lo hemos conseguido, todos nosotros», dijo.

«Y nuestros hijos me dicen que ahora ven, más que nunca, que aquí en Estados Unidos todo es posible», agregó.

Jackson recibió el visto bueno del Senado en una votación de 53-47 que puso fin a una dura batalla de confirmación, en la que sólo tres republicanos se unieron a los demócratas en el apoyo a la visión de Biden de un tribunal superior más diverso.

Al presentar a su primera candidata al tribunal, Biden afirmó que las generaciones futuras estarían «orgullosas de lo que hicimos» al elegir a Jackson.

«Esto va a llevar luz a tantas mujeres jóvenes, a tantos jóvenes negros, a tantas minorías, esto es real», dijo el presidente demócrata y remarcó: «Vamos a mirar atrás y ver que este es un momento de cambio real en la historia de Estados Unidos.»

Harris, que presidió la audiencia de confirmación, rompió también barreras como la primera mujer y la primera negra y asiático- estadounidense en ser vicepresidenta.

«El presidente George Washington se refirió en una ocasión a Estados Unidos como un gran experimento, una nación fundada sobre la creencia, hasta entonces no probada, de que el pueblo -nosotros, el pueblo- podía formar una unión más perfecta», dijo Harris.

«Y esa creencia impulsó a nuestra nación durante generaciones y es esa creencia la que reafirmamos ayer con la confirmación de la primera mujer negra en la Corte Suprema de Estados Unidos», aseguró.