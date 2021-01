Hilda “Chiche” Duhalde, dura contra el Gobierno de Alberto Fernández: “Está claro que las decisiones las toma Cristina Kirchner”

Hilda “Chiche” Duhalde, en Canal 26.

La complicada coyuntura que atraviesa la Argentina en lo político, económico y social, fue objeto de análisis este domingo en CANAL 26, en el programa “Fútbol sin manchas”.

Con ese marco, Hilda “Chiche” Duhalde, habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA y habló de todos los temas sensibles para la sociedad.

La exsenadora peronista, esposa de Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación, fue muy clara respecto de su postura crítica contra el Gobierno de Alberto Fernández.

“Para gobernar hay que conocer a la gente” y claramente eso no sucede, ha dicho. En el mismo sentido, “Chiche” Duhalde sostuvo que “la Argentina no gobierna con los pies en la tierra” y agregó que “en todos los ámbitos, públicos y privados, tenemos que ver qué grado de compromiso tenemos los argentinos”.

Consultada sobre la falta de liderazgo de Alberto Fernández, dijo: “Cuando comenzó el Gobierno creí que las decisiones las iba a tomar el presidente, y hoy está muy claro que las decisiones las toma Cristina Fernández“.

Declaraciones de “Chiche” Duhalde. Canal 26.

Así mismo, aseguró la exsenadora: “Veo un futuro incierto para la Argentina. El Gobierno no respeta las leyes”.

Hilda “Chiche” Duhalde, muy crítica con el Gobierno. Canal 26.

Respecto del posible aplazamiento de las PASO, sostuvo: “No creo que sea tan fácil no hacerlas. Salvo que se compren voluntades… y como es tan fácil comprar voluntades…“

Finalmente, manifestó “Chiche” Duhalde en CANAL 26: “No entiendo cómo puede haber una clase política tan endeble”.

Hilda “Chiche” Duhalde habló de todo en Canal 26.