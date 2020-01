Hillary Clinton lanza sus dardos contra Bernie Sanders: “No gusta a nadie” | Internacional

Bernie Sanders vuelve a tener como rival a Hillary Clinton. La exsecretaria de Estado, que compitió con el veterano izquierdista por la candidatura demócrata en 2016, ha lanzado artillería pesada contra el senador por Vermont en una entrevista con The Hollywood Reporter: “A nadie le agrada; nadie quiere trabajar con él. No hizo nada [en el Congreso]. Fue un político de carrera”, dijo Clinton en un documental sobre su vida que estrenará Hulu, y confirmó que sigue manteniendo la opinión expresada a la revista, que saldrá a la venta este miércoles. A menos de dos semanas del inicio del proceso de primarias en Iowa, la excandidata presidencial demócrata se negó a contestar si respaldaría o haría campaña por Sanders -quien va segundo en los sondeos-, si gana la nominación. “Todavía no voy a llegar ahí”, sostuvo con precaución.

Sanders y Clinton lideraron una dura campaña en las últimas primarias demócratas. El discurso del socialista siempre estuvo marcado por su rechazo al establishment y a Wall Street, y la exsenadora por Nueva York era considerada parte de esos dos mundos por muchos votantes progresistas. Sanders llegó a cuestionar en los debates la honradez e independencia de Clinton. Y esa rivalidad, al parecer, sigue latente. “No es solo él, es la cultura que lo rodea. Es su equipo de liderazgo. Son sus partidarios prominentes. Son los Bernie Bros online (modo despectivo de llamar a un grupo de seguidores fervientes del precandidato a presidente con fama de ser agresivos y sexistas) y sus implacables ataques contra muchos de sus competidores”, explicó la también exprimera dama.

Clinton dejó entrever en dos ocasiones un supuesto sexismo de parte de Sanders. Primero lo acusó de haber cargado contra la senadora Kamala Harris -que ya no está en la carrera- y luego contra la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, afirmando que sus ataques van dirigidos “particularmente a las mujeres”. El segundo es sobre la polémica protagonizada la semana pasada por Sanders con Warren, con quien se disputa el segundo puesto en las principales encuestas. La precandidata demócrata aseguró en un debate televisado que el veterano socialista le había dicho que no creía que una mujer pudiese derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Sanders negó haber dicho tal cosa, pero cuando acabó el programa Warren le cuestionó por haberla tratado de mentirosa en televisión nacional.

“Este argumento sobre si él dijo o no dijo que una mujer no podía ser elegida es parte de un patrón. Si fuera una excepción, podría decir: “Está bien, está bien”. Pero él [también me] dijo que no estaba calificada. Y eso que yo tenía mucha más experiencia que él y conseguí mucho más que él, pero ese fue su ataque contra mí”, recordó Clinton. La demócrata afirmó en la entrevista que se siente “muy mal” por la gente que “se dejó atrapar” por Sanders e hizo un llamamiento a los votantes a elegir una opción que represente la unidad del país o que “recompense el tipo de comportamiento insultante, atacante y degradante” de la Administración actual.

La opinión de Clinton sobre Sanders está alineada con la de The New York Times. En el artículo publicado este domingo en ese periódico en el que explican por qué apoyan a Warren y a la senadora Amy Klobuchar, uno de los argumentos sobre por qué no escogieron a Sanders fue que veían “pocas ventajas” a “intercambiar una figura divisiva demasiado prometedora en Washington por otra”.