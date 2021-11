Holgada victoria del presidente Radev en el balotaje búlgaro

El presidente Rumen Radev ganaba este domingo ampliamente en segunda vuelta las elecciones en Bulgaria, según sondeos a boca de urna, en una victoria que refuerza el movimiento anticorrupción actualmente en negociaciones para formar un gobierno y salir de la crisis política.

Tres firmas proyectaron entre 63% y 65% de los votos para el jefe del Estado, con el apoyo de varios partidos del llamado «cambio», informó la agencia de noticias AFP.

Su adversario, el rector de la Universidad de Sofía, Anastas Guerdjikov, de 58 años, un independiente que contaba con el apoyo del partido conservador GERB del exprimer ministro Boyko Borisov, obtendría entre 31% y 33% de los sufragios.

Los comicios se celebraron en medio de la peor crisis política en el país desde el final del comunismo, y en plena ola mortífera de coronavirus.

Bulgaria tiene la tasa de vacunación contra el coronavirus más baja de la Unión Europea, menos del 25% de los 6,9 millones de habitantes están vacunados, uno de los índices de mortalidad de coronavirus más altos del mundo y los hospitales desbordados.

La primera vuelta se desarrolló el fin de semana pasado, al mismo tiempo que las elecciones legislativas, sin que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, aunque Radev resultó el más votado con el 49%.

Bulgaria’s incumbent President Rumen Radev is winning Sunday’s runoff presidential election, according to the exit poll results conducted by various pollsters:https://t.co/i99pZIMrfGpic.twitter.com/2OPDt6ucD2

