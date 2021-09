Hollywood después del 11-S: la industria de cara a una sociedad traumatizada – Télam

“The Night Of”, drama con Riz Ahmed como un chico de origen paquistan que es acusado de un crimen ms por su origen tnico-religioso que por las pruebas en su contra.

Distraccin, purga emocional, nacionalismo y la construccin de hroes humanos y sobrehumanos fueron algunas de las respuestas que a lo largo de los aos, casi siguiendo el proceso de un duelo, ofreci la industria audiovisual de cine y series de Estados Unidos frente a una sociedad que al da de hoy no consigue reparar el trauma de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001 (11-S).

Es que el horror de esa fecha, con sus cerca de 3.000 muertos y ms de 25.000 heridos, tambin espectacularizado en vivo a travs de la pantalla chica alrededor del mundo, no solo abri un nuevo captulo en la historia de la geopoltica bajo el ttulo de “guerra contra el terrorismo”, sino un difcil panorama para Hollywood, su principal aparato de produccin cultural.

As, la pregunta sobre cmo representar los eventos y ofrecer una forma de sobrellevar el dolor -que para una enorme porcin de los habitantes del pas del norte se sintetizaba en una extrema confusin frente al carcter supuestamente inexplicable de los ataques- tuvo su correlato en narrativas de todo tipo de gnero y tono que buscaron dialogar con un pblico conmocionado.

En noviembre y diciembre de 2001 llegaron a las salas las primeras entregas de las sagas de “Harry Potter” (de Chris Columbus), “El seor de los anillos” (de Peter Jackson) y “Piratas del Caribe” (de Gore Verbinski), exitossimos tanques de fantasa que, si bien fueron desarrolladas antes de los atentados, permitieron a las audiencias hallar la oportunidad de sumergirse en universos en los que la diferencia entre el bien y el mal es bien clara, y donde la unin lo puede todo contra la oscuridad.

Pero la tctica del escape y la negacin tambin existi en lo que no se vio: la comedia de Ben Stiller “Zoolander”, la pelcula romntica “Seales de amor” y la entonces en posproduccin “El Hombre Araa”, de Sam Raimi, debieron hacer modificaciones de ltimo momento en las escenas en las que aparecan las Torres Gemelas.

En la misma lnea, es conocida la ancdota de cmo los creadores de “Friends”, la sitcom ambientada en Nueva York que por entonces atravesaba el descanso entre su sptima y octava temporada, suprimieron una subtrama en un captulo que se vio semanas despus de los hechos, en la que Chandler no poda evitar bromear sobre bombas en un aeropuerto y acababa detenido por personal de seguridad.

Otros proyectos de accin, como “Riesgos colaterales” o el thriller “Tick Tock”, debieron posponerse o, directamente, suspenderse debido a lo sensible que resultaban sus respectivos argumentos.

En tanto, la creciente islamofobia difundida por las autoridades y el pueblo estadounidenses y la sensacin de vulnerabilidad ante el enemigo externo dieron lugar ese ao a “24”, recordada serie televisiva con el protagnico de Kiefer Sutherland en el papel de Jack Bauer, un agente de la Unidad Antiterrorista que enfrenta dramticas amenazas contra la seguridad nacional.

“Homeland”, tira basada en una serie israel de 2010, encabezada por Claire Danes como la agente de la CIA Carrie Mathison.

Ya iniciada la intervencin en Afganistn, esa representacin del herosmo nacional enmarcado en temticas de espionaje y militares -quizs una forma de eludir el “todava es muy pronto” ante las imgenes ms directas de lo sucedido- tuvo asimismo su espacio en el cine, con cintas como “Tras las lneas enemigas”, “Identidad desconocida” y “La cada del Halcn Negro” (2001) o “La suma de todos los miedos” (2002).

Una dcada ms tarde, esa tendencia temtica tambin explicara el xito de “Homeland”, la tira de Showtime encabezada por Claire Danes como la agente de la CIA Carrie Mathison -basada en una serie israel de 2010-, y la aparicin de “Francotirador” (2014), el drama de Clint Eastwood inspirado en la vida del letal soldado Chris Kyle, que se posicion como la ms taquillera de ese ao.

Pero incluso con el paso de los aos, cuando se decidi abordar de manera concreta los atentados y sus consecuencias, la industria no encontr un gran recibimiento por parte de las y los espectadores, que an se aferraban a narrativas satisfactorias pero no frontales, con personas “comunes” sobreviviendo a catstrofes, como el valiente Ray Ferrier interpretado por Tom Cruise en “La guerra de los mundos” (2005, de Steven Spielberg).

En ese plano, los filmes “Vuelo 93” (2006), “Las torres gemelas” (2006), “La esperanza vive en m” (2007) y “Recurdame” (2010), todos centrados en vivencias reales o ficticias alrededor de los ataques, no lograron resonar fuerte en el pblico, como tambin lo demostr “Vivir al lmite” (2009), la cinta de Kathryn Bigelow que a pesar de recibir el Oscar a Mejor Pelcula, se convirti en la de menor recaudacin en ser galardonada con ese premio de la historia.

Tal vez por apelar al verosmil sin vueltas, esa camada de producciones qued rpidamente sepultada por la sed de venganza llevada a la pantalla grande con la incomparable popularidad que adquirieron las pelculas de superhroes en la Estados Unidos post-11S, en un camino iniciado por la triloga de Raimi y su amistoso vecino arcnido que ayudaba a la ciudadana de, ni ms ni menos, su Nueva York natal.

A ella le sigui la saga de Batman dirigida por Christopher Nolan (2005, 2008, 2012), “El hombre de acero” (2013), de Zack Snyder; y la gigante franquicia de Marvel, con “Los Vengadores” (2012) luchando entre imgenes fcilmente asociables -el polvo, las explosiones, los edificios en ruinas- en pleno centro de la Gran Manzana.

“The Boys”, una serie que con acidez trae una perspicaz crtica al montaje de superhroes y la creacin de enemigos externos.

Sin embargo, las dos dcadas transcurridas desde aquel fatdico da comienzan a presentar pequeos intersticios en los que otras producciones ms reflexivas -incluso a veces desde el humor- respecto de la postura de ese pas alrededor del terrorismo y el odio al islamismo encuentran un espacio posible.

All aparecen ttulos como las series “The Night Of”, drama con Riz Ahmed como un chico de origen paquistan que es acusado de un crimen ms por su origen tnico-religioso que por las pruebas en su contra; “Ramy”, comedia protagonizada por un joven musulmn en Nueva Jersey; y la explosiva “The Boys”, que con mucho ‘gore’ y acidez trae una perspicaz crtica al montaje de superhroes y la creacin de enemigos externos.

En el terreno del cine, el ao pasado estren en el Festival de Sundance -y recientemente desembarc en Netflix- “Cunto vale la vida?”, biopic con Michael Keaton que explora el proceso legal de indemnizacin a las familias de las vctimas de los atentados; seguida a principios de 2021 por “El mauritano”, sobre el caso real de Mohamedou Ould Slahi, quien pas 14 aos detenido ilegalmente en Guantnamo por un presunto vnculo con Al Qaeda.

Con un trayecto a veces sinuoso pero casi nunca notable por su autenticidad, Hollywood, que se esforz por apelar a un espritu de fortaleza y a los smbolos del poder a la hora de pelear contra la encarnacin del mal que llega desde afuera, ve ahora un escenario ms honesto -y acompaado por un movimiento que busca representar ms que nunca a las minoras- para mediar con sus fantasmas.