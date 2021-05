Homenaje del PJ santiagueño a Evita, en el 102° aniversario de su natalicio

Se realizó en forma virtual, encabezado por el senador Neder y con la participación especial del gobernador Zamora.

A través de un acto virtual desarrollado por la plataforma Zoom, el Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero recordó la figura y el legado de Evita, conmemorando el 102° aniversario del natalicio de “La Abanderada de los Humildes”, ocurrido el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

Sin actos presenciales por la situación sanitaria debido a la pandemia del coronavirus, una vez más se debió recurrir a la virtualidad para homenajear a quien fuera la cofundadora del Movimiento Nacional Justicialista junto a su esposo, Juan Domingo Perón, tres veces elegido presidente de la Nación.

En la oportunidad se contó con la presencia, especialmente invitado, del gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora; quien acompañó al senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder; en esta conmemoración que tuvo el seguimiento on line de dirigentes y militantes a lo largo y a lo ancho del territorio provincial.

Neder

Tras compartirse un video institucional con imágenes del monumento a Eva Duarte de Perón que está siendo construido en la Autopista Santiago-La Banda, la apertura del acto estuvo a cargo del senador nacional José Emilio Neder, quien en principio destacó “a Evita como una mujer que cambió la historia de la política, y de los derechos de los que menos tienen en la Argentina”.

“Nadie como Eva sintió el amor de su pueblo, y nadie como Eva sintió el dolor de su pueblo. La suya fue una lucha corta en años, pero muy transformadora de la realidad de su pueblo, con logros desde la militancia para producir ese amor, llegar a cada corazón humilde y trabajar hasta el día de su muerte con una convicción sagrada por las clases menos privilegiadas de este país”, agregó.

Más adelante Neder agradeció “la presencia de nuestro amigo gobernador, que siempre nos acompaña y que aquí en Santiago del Estero, parafraseando a la querida compañera Evita, donde había una necesidad llevó un derecho, y lo hizo de la mejor manera”.

Zamora

A su turno el gobernador Zamora transmitió su agradecimiento por la invitación y saludó “en esta fecha tan importante y de profundo significado a todo el pueblo justicialista. La dimensión de Evita incluso excede el marco partidario, porque su figura tiene un significado muy importante para gran parte del pueblo argentino”.

Captura de video

“Quiero recordar una frase de Evita, que destacara nuestra actual senadora Claudia Zamora durante uno de sus primeros discursos que pronunció como gobernadora ante la Legislatura Provincial: ´Ustedes creen que los humildes no tienen sentimiento. Yo he visto llorar de agradecimiento a gente humilde, y jamás he visto llorar de agradecimiento a un hombre rico o poderoso’”.

“Son palabras que las tomo, frente a estos momentos de gran sensibilidad que debemos observar quienes tenemos alguna responsabilidad política o social que tiene que ver con la militancia. Para Evita, el sanitarismo en paralelo con la justicia social significaba el acceso a una mejor calidad de vida en muchos sectores de la sociedad”, subrayó.

“En este 102° aniversario de su natalicio, aparte de recordarla y homenajearla como corresponde, quienes militamos en el campo popular también tenemos que recordarla con el compromiso de nuestros propios hechos y acciones. Les mando un fuerte abrazo”, concluyó Zamora.

Ofrenda floral

Finalmente, tres mujeres del peronismo santiagueño procedieron a colocar una ofrenda floral alusiva sobre el busto de Evita en el Salón Auditórium de la sede central partidaria, acción que fue transmitida en directo para que pueda ser observada por la militancia de toda la provincia.