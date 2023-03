Honduras estableció relaciones diplomáticas con China y rompió con Taiwán

China y Honduras anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas, una victoria para Beijing que le arrebata un nuevo aliado a Taiwán, ahora reconocido sólo por 13 países en el mundo.

«Hoy damos un paso histórico en ese proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno chino», declaró el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, tras firmar una declaración conjunta con su par Qin Gang.

Honduras reconoce «efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la república popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China», agregó.

«Los dos gobiernos decidieron reconocerse mutuamente y establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajador» con efecto inmediato, anunció por su parte el ministerio chino de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El anuncio se hizo horas después de que Tegucigalpa anunciara la ruptura de relaciones con Taiwán.

Bajo el principio de «Una sola China», Beijing no permite a ningún país mantener relaciones diplomáticas simultáneamente con Taipéi.

El canciller hondureño, «con instrucciones de la presidenta de la República (Xiomara Castro), ha comunicado a Taiwán la decisión de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras.

El anuncio tuvo lugar dos días después del viaje del canciller Reina a Beijing para discutir el establecimiento de lazos diplomáticos bilaterales, impulsado por Castro bajo el argumento de necesidades económicas.

El canciller chino invitó a la presidenta hondureña a que visite pronto el país asiático.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán no tardó en reaccionar, acusando a China de «atraer a Honduras con incentivos financieros».

El despacho de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, abundó al acusar a China de presionar a los pocos aliados que le quedan a la isla.

«El corte de relaciones diplomáticas entre nuestro país y Honduras es parte de una serie de coerciones e intimidaciones chinas», señaló el despacho de Tsai.

En un mensaje en las redes, la propia presidenta tachó de «lamentable» la ruptura de relaciones con Tegucigalpa.

«No nos vamos a lanzar con China en una batalla sin sentido consistente en una diplomacia de chequera», destacó la dirigente.

The people of #Taiwan have proven to the world that we do not give in to threats. We will continue to stand with our diplomatic allies and like-minded global partners as we work toward a better future for all. pic.twitter.com/cryJMRlRp3

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 26, 2023