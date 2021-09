Horacio Rodríguez Larreta almorzó con Bill Clinton en Nueva York

Clinton y Rodríguez Larreta intercambiaron opiniones sobre la situación económica y política de la región. El expresidente norteamericano indicó que la Argentina es un país que tiene grandes oportunidades por delante y destacó la competitividad del país en la producción de alimentos y la exportación de servicios basados en el conocimiento. Asimismo, expresó que Buenos Aires es una de sus ciudades favoritas en el mundo.

El almuerzo se gestó a partir del vínculo del Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y de Straface con Rolando González-Bunster, un argentino radicado en EEUU que fue a la Universidad de Georgetown con Bill Clinton y es director de la Fundación Bill Clinton.

En esta línea, el expresidente norteamericano calificó a la lucha contra el cambio climático como un “compromiso global”, y destacó el rol de liderazgo de Rodríguez Larreta en la materia a nivel urbano.

Por su parte, el jefe de Gobierno le comentó su reunión con John Kerry, enviado especial para el Clima de los EEUU, con quien mantuvo una audiencia el pasado viernes, en Washington.

Además, conversaron sobre el recientemente lanzado Plan de Acción Climática de la Ciudad, con el que Buenos Aires se compromete a reducir a la mitad sus emisiones para 2030 y convertirse en carbono neutral hacia 2050.

Asimismo, en su rol de vicepresidente de C40, Rodríguez Larreta comentó su trabajo para comprometer a más ciudades de América Latina a aumentar su ambición climática de cara a la COP26 y la celebración de la Cumbre de Alcaldes de C40, que se realizará en Buenos Aires el año próximo.

Por otro lado, Clinton y Larreta hablaron de la visita que el expresidente hizo en 1997 a la Argentina cuando era presidente de los EEUU. Entre otras actividades, durante esa visita Clinton se reunió con un grupo de jóvenes dirigentes entre los que se encontraban el jefe de Gobierno porteño y su actual secretario general y Straface.

Agenda

Este lunes, el dirigente del PRO continuará con su agenda de trabajo. A las 8:30 se reunirá con Fred Dixon, Presidente de NYC & Company, organización oficial de marketing de destinos y oficina de visitantes y convenciones para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

Luego, a las 10, Larreta mantendrá un encuentro con Susan Seagal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, e integrantes del Council of the Americas.