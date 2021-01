Horacio Rodríguez Larreta cenó con Martín Yeza y Cristian Ritondo antes de dar positivo de coronavirus

De hecho, Horacio Rodríguez Larreta estuvo en un asado que se realizó en la casa de Cristian Ritondo en un barrio cerrado de Pinamar. En esa misma reunión estuvo el intendente de esa localidad de la costa atlántica bonaerense, pero fuentes cercanas al jefe de la bancada del PRO afirmaron a Télam que se respetaron las medidas de precaución para evitar la propagación del coronavirus.

Las mismas fuentes señalaron que Ritondo se someterá a un hisopado del cual en las próximas horas se conocerá el resultado.

Además de Ritondo y Yeza tambiés estuvieron en el asado el secretario general y de relaciones internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, y el subsecretario de Cooperación Urbana Federal, Lucas Delfino, informó el diario La Nación.

Uno de los comensales que fue al asado del lunes pasado le aclaró al diario que se observaron las medidas de prevención: “Hasta había un marcador celeste con el que le poníamos los nombres a los vasos“.

Además de mantener la distancia de dos metros y de evitar compartir vasos, cubiertos o platos, se recomienda la utilización del tapabocas y el lavado frecuente de manos como medidas básicas para evitar la propagación del coronavirus.

A raíz del diagnóstico positivo de Horacio Rodríguez Larreta se espera que no sólo Ritondo se someta a un hisopado sino que también lo hará Ludas Delfino. Straface, que aún no presentó síntomas, no se hará el test de coronavirus pero sí permanecerá aislado como precaución.

Yeza, que superó un cuadro de Covid-19 en 2020, no deberá aislarse pero “se hizo un test serológico y mantiene buenas defensas”, como aseguraron al diario desde el Municipio de Pinamar.

“El equipo (médico) le dijo que no es necesario aislarse, pero sí debe estar atento a cualquier síntoma y extremar los cuidados”, informaron.

En las últimas semanas subieron los contagios de coronavirus en Argentina y las escenas de aglomeraciones registradas en las playas de la costa atlántica mantiene alerta al Gobierno bonaerense.