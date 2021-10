Horacio Rodríguez Larreta: «Estamos cerca de sacarle el quórum a Cristina Kirchner en el Senado»

Horacio Rodríguez Larreta en Córdoba, AGENCIA NA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viajó a Córdoba para respaldar a la lista de Juntos por el Cambio que lidera Luis Juez y destacó que la oposición está «muy cerca de sacarle el quórum propio a Cristina Kirchner en el Senado» y que «eso es un avance enorme».

Luego de las primarias (PASO) del 12 de septiembre, Rodríguez Larreta salió a hacer campaña fuera de la Ciudad de Buenos Aires y el primer destino elegido fue la provincia más favorable electoralmente a la coalición opositora, que se entusiasma con ganar allí dos bancas de senadores.

Acompañado por el senador nacional Martín Lousteau y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el mandatario porteño compartió un acto con Juez, que lidera la lista de candidatos al Senado y el radical Rodrigo de Loredo, que encabeza el tramo de diputados, junto a todos los otros postulantes opositores de Córdoba.

«Estamos muy cerca de superarlos en Diputados y estamos muy cerca de sacarle el quórum propio a Cristina Kirchner en el Senado. Eso es un avance enorme», destacó Rodríguez Larreta en declaraciones a los medios locales, tras visitar a los candidatos de Juntos por el Cambio.

Al respecto, el referente del PRO remarcó que «en esta elección no hay duda de que quien mejor le puede decir ‘basta’ al kirchnerismo es Juntos por el Cambio, por un tema de número, de cantidad de diputados».

Consultado sobre la campaña del Frente de Todos y los anuncios de medidas económicas con el fin de remontar la derrota de las PASO, Rodríguez Larreta sostuvo que «la gente no come vidrio» y agregó: «Aunque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección o porque le regalen la heladera, la gente tiene dignidad, no va a cambiar su voto por eso».

Además, se refirió a la crisis que golpeó al oficialismo tras el resultado de las primarias y consideró que «en la situación que vive la Argentina, que el Gobierno nacional en el escenario político haya generado esa telenovela de enredos y peleas no es una buena señal».

«Cuando tenemos que estar todos juntos para sacar la Argentina adelante, para frenar la inflación, para generar empleo, ver la pelea entre ellos fue un espectáculo dantesco», subrayó el jefe de Gobierno porteño.

Por su parte, Cornejo publicó en Twitter una imagen del acto que compartieron los referentes de la alianza opositora en Córdoba y señaló: «Esta es la foto de la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba, la unidad con la que le ganaremos al kirchnerismo».

En tanto, Lousteau expresó: «Mientras el Gobierno era prepotencia, indecencia y no había escuchado a la gente, Juntos por el Cambio se abrió a que la ciudadanía opinara a través de las PASO y construyó un mejor y más grande JxC. Hoy presentamos candidatos en Córdoba».

La visita formó parte del relanzamiento de la campaña de la oposición para las legislativas del 14 de noviembre que incluyó el primer acto conjunto de Diego Santilli y Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires y una actividad de la candidata a diputada por la Ciudad María Eugenia Vidal junto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La reunión de Vidal y Bullrich con comerciantes del microcentro porteño fue, como el acto de Santilli y Manes, una muestra de unidad luego de la pulseada en la que la presidenta del PRO intentó ser la primera candidata en la Ciudad.

«La crisis económica, la falta de previsibilidad y la creciente inflación sumado a los efectos de la pandemia configuran una situación muy compleja para los comerciantes de esta zona de la ciudad que necesitan respuestas concretas», sostuvo Vidal durante la actividad.

Por su parte, Bullrich planteó un plan especial de seguridad para la vuelta del turismo e incentivos para que, como en otras partes de la ciudad se pueden usar veredas para reactivar la zona.

De la actividad participaron también el titular del gremio de Farmaceuticos, Marcelo Peretta, y el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Alvaro Garcia Resta.





