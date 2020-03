Horacio Rodríguez Larreta respondió al video viral con su estornudo

Rodríguez Larreta se expresó en las redes. Twitter.

El avance de la pandemia de COVID-19, Coronavirus, tiene en vilo al mundo entero y también ha llegado lamentablemente a la Argentina, donde este jueves se confirmó que hay 31 personas contagiadas, y que también dejó como triste saldo el de una muerte durante la semana pasada.

Con este marco, la gente está en alerta permanente y nadie escapa a cualquier tipo de prevención y control que se puedan hacer.

Claro que hay muchas maneras de cuidarse, y por lo general se trata de cosas muy sencillas de hacer. Se trata de estar atentos y cuidarse, mientras se cuida también a los demás.

Recientemente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa en la que estornudó y se cubrió el rostro con su brazo, una imagen que se hizo viral en las redes.

Este jueves, Rodríguez Larreta rtespondió:

“Está buenísimo que este video se haya viralizado porque lo importante es que el mensaje de cómo cuidarnos del coronavirus llegue a la mayor cantidad de gente posible. Por eso vuelvo a compartirlo, porque no se trata de mí sino de generar conciencia”.

Así se expresó el jefe de Gobierno porteño en otro video colgado en la red social Twitter, satisfecho por el nivel de repercusión, para poder ayudar con la prevención más sencilla.

