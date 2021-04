Horacio Rodríguez Larreta tras fallo de la Cámara de Apelaciones: “El lunes hay clases presenciales”

Conferencia de Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de haberse conocido el fallo judicial que garantiza las clases presenciales desde este lunes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió de urgencia con su gabinete para hacer anuncios.

Luego de la reunión de gabinete comenzó una conferencia de prensa del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien aseguró que “este lunes hay clases presenciales”.

Ese fue el eje central de sus importantes anuncios de este domingo.

Dijo en la conferencia de prensa Horacio Rodríguez Larreta:

– “Este lunes 19 de abril las clases continúan de manera presencial para los chicos y chicas de la Ciudad”.

– “La Sala IV de la Cámara de Apelaciones dio lugar a un pedido de amparo presentado por un grupo de padres y madres, alumnos y docentes. De esta forma, la Justicia decidió que en la Ciudad, en el marco de la autonomía, se mantenga la presencialidad de las clases”.

– “Por esta razón, mañana los chicos y chicas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria van a estar en el aula con sus docentes. Las escuelas terciarias y los Centros de Formación Profesional van a funcionar de manera virtual”.

– “En primer lugar, vamos a continuar con la presencialidad de toda la educación obligatoria, es decir, la de nivel inicial primaria y secundaria. Y la educación no obligatoria va a funcionar de manera virtual”.

– “En segundo lugar, y también compartiendo la preocupación del Presidente por las posibles aglomeraciones de personas, vamos a seguir reforzando el proceso de entrada y salida de los chicos y las chicas“.

– “Vamos a poner a todo el equipo del Gobierno de la Ciudad en la puerta de cada una de las escuelas: agentes de tránsito y otros concientizadores, también a reconfirmar los horarios de ingreso diferenciados entre los distintos niveles educativos“.

– “Y en materia de transporte público, vamos a reforzar los controles en los centros de trasbordo y principales paradas y estaciones”.

– “Nosotros siempre tomamos decisiones basadas en los datos y nos esforzamos mucho para anticiparnos a cada etapa del virus. Por eso, si la situación sanitaria se agrava, tenemos para cada escenario epidemiológico una propuesta“.

– “Mañana los chicos y chicas de la Ciudad van a estar sentados en el aula gracias al esfuerzo de toda una sociedad comprometida con la educación y con el presente y el futuro de cada uno de ellos. Es un orgullo inmenso ver cómo todos ustedes se pusieron al hombro esta causa”.

– “Chicos de todas las edades, padres, madres, docentes y millones de personas unidas por el mismo deseo: que es esencial que los chicos estén en la escuela. Gracias a cada uno de ustedes por defender sus convicciones“.

– “Ahora es momento de canalizar esa energía que tenemos todos en pos de la educación y para mantener la presencialidad tenemos que cuidar la situación sanitaria. Es mucho lo que podemos hacer cada uno desde nuestro lugar. Por eso quiero pedirles tres cosas: – Evitar los encuentros sociales en lugares cerrados. – A toda la comunidad educativa: seguir poniendo todo su esfuerzo en cumplir cada uno de los protocolos. – Dejar el transporte público para los chicos en el horario de entrada de la escuela para que no se junte mucha gente”.

– “No tengo dudas de que juntos lo vamos a lograr. Y les pido a todos mucha prudencia, estamos organizando el sistema para que haya clases dentro de unas pocas horas, con lo cual sabemos que mañana va a ser un día atípico”.

– “Lo importante es mantener la calma y seguir cumpliendo con cada uno de los protocolos. Y confío en cada chico, cada chica y cada docente. Confío en las familias y en toda la comunidad educativa. Confío en nosotros para sacar esta difícil situación adelante”.

– “Sigamos cuidándonos entre todos, con mucha responsabilidad. Es el mejor camino que podemos tomar”.

