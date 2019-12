«Hoy Jujuy es paz, y diálogo, que será el que tendremos con el Gobierno Nacional» por Diego Rotela – NCN

Pretender poner al Gobernador de todos los Jujeños en una posición de desesperación y desconocer las cualidades democráticas y republicanas del mandatario es desconocer a Gerardo Morales. Es el mismo que en 2002 y 2003 acompañó y generó consensos en la Cámara Alta para acompañar el gobierno de transición de Eduardo Duhalde y es el mismo que marcaba cada una de sus disidencias con el Ex presidente Macri y algunos de sus funcionarios durante la gestión anterior. Mismos errores que callaban los twitteros críticos de hoy.

Plantear la utilización de medios públicos para convocar a una marcha el día su asunción es desconocer Jujuy, la Provincia no cuenta con medios públicos, más aún si pretenden mentir en el mensaje de “resistencia al nuevo gobierno”, mensaje falaz por donde se lo observe. Pero lo más preocupante es creer que es capaz de negociar la Libertad de Milagro Sala, pretendiendo atribuir una injerencia de Morales sobre la Justicia. Además sería desconocer las causas que posee la misma, que fueron en parte condenatorias y en parte absueltas y la postura del Ejecutivo Provincial fue el respeto a las mismas, aún en la disidencia.

Sólo quienes no conocen al gobernador Morales pueden plantear que corrió a la presidenta del Superior Tribunal, cuando la constitución establece el procedimiento y su ex presidenta, no sólo que acompañó la elección del nuevo titular sino que fue quien comandó, desde ese poder del Estado, la reforma que modernizó y democratizó el Poder Judicial en Jujuy, selección de jueces por concurso, juzgados ambientales, juzgados de violencia de género, creación de la cámara de casación penal y los Ministerios Públicos de la Acusación y la Defensa, todas propuestas del Gobernador remitidas a la Legislatura.

Capitulo aparte y no menos vulgar, resultan las acusaciones de no poder pagar sueldos a causa de los proyectos que encaró este gobernador que permitirán cambiar la matriz energética y productiva de la Provincia con el Parque Solar Cauchari, el más grande de América Latina, las zonas francas obtenidas, el crecimiento sostenido del turismo, una ley de promoción de inversiones y por sobre todas las cosas el respeto por la ley y las personas que hoy es cotidiano en nuestra provincia.

Resulta necesario, en estos tiempos más institucionalidad, más diálogo y sobre todas las cosas más verdad. Hoy Jujuy es Paz y esa misma paz y ese mismo diálogo que pregonamos en nuestra tierra, es el mismo que tendremos en Gobierno Nacional, a pesar de que haya sectores del propio oficialismo, a quien este diálogo, le moleste, quien quiera oír que oiga.

*Secretario de Gobierno de la Provincia de Jujuy, Diego Rotela