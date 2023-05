«Hoy la CGT desenamoró a los trabajadores», afirmó «Paco» Manrique

El referente del SMATA y secretario gremial de la CGT, Mario «Paco» Manrique, se refirió esta mañana a su ausencia en el acto de la central obrera por el Día del Trabajador y fue contundente: «No fui porque no me siento cómodo con un acto a puertas cerradas».

Con fuerte autocrítica hacia el interior de la actual conducción cegetista, el dirigente se manifestó en desacuerdo con el documento presentado en la celebración por el 1 de Mayo en el Estado de Defensores de Beltrano y aseguró «el accionar no condice con los documentos».

Sostuvo que desde la reunificación «sacamos tres documentos, dicen lo mismo y nunca pudimos traccionar». «Para que sea más de lo mismo preferi no estar», explicó.

«¿Qué hicimos en concordancia con los documentos que sacamos, qué medidas o acción tomamos o a qué cosas nos opusimos?», se preguntó en diálogo con AM 530.

Manrique es secretario adjunto del SMATA y uno de los máximos referentes del Frente Sindical que encabeza el caminero Pablo Moyano, que también pegó el faltazo en el acto de ayer de CGT.

«Si quieren hacer un acto político está perfecto, pero no podemos tapar el sol con la mano», señaló, y opinó que «más que reformular la conducción, hay que reformular el horizonte más que la conducción».

El sindicalista lamentó el presente de la CGT y llamó a reflexionar al conjunto de la dirigencia en la relación con los gobiernos de turno. «Hay que empezar a entender que tenemos vida propia como movimiento obrero, más allá de la pertenencia política. La CGT nació con el peronismo y va a seguir siendo peronista, pero si en mi gobierno peronista tengo trabajadores pobres me tengo que parar de manos», afirmó.

«Todos los actores somos responsables de esta situación. Yo no me critico, me autocritico, soy parte de esta CGT y no me saco el saco. Si nos damos cuenta que como CGT desenamoramos a los trabajadores… antes te hablaban con respecto de la CGT, hoy no podemos hacer un acto en la calle y por eso nos encerramos en un estadio con nuestros militantes.

Es hora de darle la cara a la gente. Cuando creemos que el poder pasa por los acuerdos de cúpula nos estamos equivocando», concluyó.