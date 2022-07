«Hoy se está cayendo un gobierno entero y el propio peronismo», sentenció Carrió

La situación política y económica actual preocupa tanto al oficialismo como la oposición, y entre ellos se encuentra la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien realizó un profundo análisis sobre el escenario presente.

Durante una clase que brindó en el Instituto Hannah Arendt, acompañada por su amigo Mario Quintana, ex funcionario durante el gobierno de Cambiemos y por Hernán Lombardi, diputado nacional por el PRO, Carrió puso el foco en la crisis que enfrenta el Gobierno nacional y en el rol que cumplen tanto el presidente Alberto Fernández como Cristina Kirchner.

El mensaje «místico» de Elisa Carrió a los argentinos: «Sólo nos queda el arrepentimiento y la fe»

«Está pudiendo renunciar el Presidente en estos días, porque ella finalmente lo volteó. Pueden estar ella o Massa. Hoy se está cayendo, como lo dije hace dos semanas, un gobierno entero y el propio peronismo. Y esto significa una situación anárquica», evaluó la dirigente.

De acuerdo a su mirada, «vamos a tener la fortaleza y la paciencia para atravesar el muro sin que nos atropellen. El que tenga ira va a estar en la violencia. En consecuencia, toda libertad, todo acto de resistencia o reclamo debe ser profundamente no violento. Porque en la violencia nos llenamos nuevamente de errores imperdonables».

De esta manera, Carrió convocó a superar los enfrentamientos tanto internos como entre las distintas fuerzas ante la necesidad de encaminar un rumbo que parece complicado.

«O nos quedamos en la oscuridad o salimos a la luz. Se trata de estar unidos en un mismo espíritu, aunque sean diferentes las ideas. No hay unidad sin concordia. En la Argentina vamos a unir la espiritualidad (los que se arrepientan). Podemos volar todos por el aire, pero tenemos que perdonarnos para ver con claridad», insistió la dirigente.

«Si hoy mismo Cristina se arrepintiera y devolviera lo robado», Carrió sobre CFK

También se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y aclaró que su mensaje no lo emite «desde la política que cobra cuatro millones de pesos por mes. Aunque ahora me aumentaron a 180 la jubilación. No les hablo desde alguien que no vivió que su nieta no haya podido vivir al país. Ni de alguien que no vivió las escuchas, las amenazas, las balas y la persecución durante treinta años, solo por decir la verdad», en alusión a su situación personal.

En ese sentido, le envió un mensaje: «Por atroz que haya sido lo que uno haya hecho, lo que sea, lo que haya hecho la humanidad, hay perdón y hay amor. Si hoy mismo Cristina se arrepintiera y devolviera lo robado, podría no ser presidente, pero podría obtener redención. Se trata de perdonarse y perdonar, no es sólo una cuestión política. Si no hay perdón hay una mochila demasiado pesada».

En una ironía referida a Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, remarcó que no habla «desde la comodidad de la casta política, les estoy pidiendo a ustedes desde alguien que se volvió pobre y tuvo que entregar lo que tenía. No hay que victimizarse, no somos víctimas. Que toda manifestación que va a venir sea con luces, en silencio (porque es ensordecedor) y sea en libertad».

Su hijo Enrique, radicado en México hace años, fue otra de las menciones de la charla para graficar la complicada situación en Argentina. «Se los digo porque tengo un hijo amado que me dice ‘no vuelvo más a la Argentina que tanto te hirió‘. Tal vez, si nos amamos profundamente, muchos hijos heridos afuera puedan volver a un país amado que los desterró por un tiempo, pero no definitivamente».

DM / MCP