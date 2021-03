¿Hubo fraude en la venta de dólar futuro de 2015?

Desde julio a diciembre del año 2015, el Banco Central de la República Argentina incrementó de modo inusual y llamativo, la venta de dólar futuro. El motivo fue muy claro: evitar que el dólar se disparara y continuar con la farsa del cepo que ya nadie creía. El siguiente gráfico muestra cómo se intensificó su uso:

Dolar futuro rofex.png

Verán que en el título aparece la palabra “Interés abierto” (Open Interest). Esto se refiere a la cantidad de contratos de futuro que “se iban abriendo”. Esta es una terminología que se utiliza en los mercados de derivados (como lo es el futuro de dólar) para diferenciar del volumen de operaciones transado.

Lo que muestra el gráfico es que fueron aumentando dramáticamente la cantidad de contratos abiertos “netos” desde julio de 2015. La razón es que había un único vendedor, que era el Banco Central. El resto de todos los participantes del mercado sólo querían comprar.

Ahora bien, ¿qué es un futuro? ¿Qué es el dólar futuro? Un futuro es un contrato por el que un participante se compromete a comprarle a otro, una determinada mercadería a un determinado precio en una determinada fecha. El contrato de dólar futuro contra peso tiene la característica de que en la fecha pactada, no se intercambian pesos por dólares sino que se netea la diferencia de cotización en pesos.

¿Por qué sostengo que su utilización fue fraudulenta? El artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Central dice:

El Banco Central de la República Argentina podrá: a) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia.

La justicia explicó que CFK cometió el delito de fraude, al ordenar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio muy por debajo del mercado, una situación que -tras la devaluación que sinceró el tipo de cambio- obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del dólar al momento del cierre del contrato, lo que provocó una millonaria pérdida para el fisco.

Según Bonadío, esa maniobra por parte del BCRA “excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional”.

El Banco Central vendió a $10.80 algo que en el mercado valía mucho más. Por lo pronto, en un contrato futuro entre dólar y peso, el contrato futuro no puede valer nunca menos que la cotización del presente (spot). El precio de mercado del dólar, medido por el contado con liquidación (dólar libre blanco), estuvo desde julio siempre por encima de los $13, e incluso llegando a estar casi a $15.

Cómo si esto no fuera suficiente, existía en ese entonces otro mercado de dólar futuro que cotiza en Nueva York. El contrato se llama NDF (Non-Deliverable Forward). Son forwards (muy análogos a los futuros) donde no hay entrega de la mercancía. El contrato de marzo, cotizaba a $15 por dólar en Nueva York y Alejandro Vanoli lo regalaba a $10.80 en Buenos Aires.

El Banco Central violó la ley porque vendió un instrumento a un precio claramente inferior al precio de mercado.

¿Había modo de comprar ese contrato a $10.80 y vender el otro similar en Nueva York por $15? La pregunta que estamos haciendo es si había la posibilidad de ganar “plata gratis” lo que también se conoce como arbitraje.

La respuesta rápida es que, para algunos, la posibilidad de obtener esa plata gratis, existía.

Vanoli sostenía que no había posibilidad de hacer arbitraje porque no había posibilidad de enviar dinero al exterior y entonces no se iba a poder comprar en Buenos Aires para luego vender en Nueva York. Eso es inexacto: no se necesita poder transferir para aprovechar este regalo.

¿Quiénes fueron los que se opusieron duramente cuando Federico Sturzenegger deslizó la posibilidad de invalidar los contratos futuros? Los bancos. ¿Quiénes tenían dólares blancos declarados en los Estados Unidos y podían realizar la venta a $15 en los Estados Unidos prácticamente sin riesgos? Los bancos y sus clientes (que a su vez eran mayormente bancos).

JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y tantos otros, podían vender a $15 en Nueva York y ponerse en contacto con el Banco de Galicia, Macro, Francés u otro para que comprara ese contrato casi idéntico en Buenos Aires a $10,80. Después se podrían repartir la ganancia entre ellos. Lo mismo podían hacer participantes grandes como cerealeras multinacionales.

Conclusión: casi con certeza el grueso de los $50.000 millones de pesos que perdió el Banco Central fue a terminar en manos de los bancos y las multinacionales, supuestos enemigos del Gobierno de ese entonces. Curiosidad extra incomprobable: ¿Cuándo se hace un regalo tan grande, no hay un retorno oculto para quien lo hace posible? Nadie hace un regalo tan burdo sino obtiene nada a cambio… digo…

Por último, ¿por qué Vanoli no vendía dólares al contado a $9 pero si estaba dispuesto a venderlos a un plazo de unos meses más tarde a sólo $10,80? La respuesta es simple: no tenía dólares para entregar y las ventas a futuro eran un artilugio para evitar que la brecha se ampliara y cuyo costo iba a pagar el próximo gobierno, fuera Scioli o Macri.

